一紧张就呕吐 医生告诉你如何治疗

福建读者马女士问：我今年23岁，长期消化功能不好，身材比较消瘦。一紧张就吃不下饭，恶心想吐。去年考研时候尤其明显，考试当天吐了好几次。请问这种现象有没有什么办法治愈或缓解？

南方医科大学第三附属医院消化内科主任岳辉解答：消化不良可能是胃、小肠或大肠出毛病的一个表现，其症状包括胀气、腹痛、胃灼热、打隔、恶心、呕吐、进食后有烧灼感。导致的原因有很多，如食物过敏、慢性胃病、生活压力、情绪紧张、缺乏消化酶等，均可能引起消化问题。建议您先到消化内科就诊，完善相关检查，如幽门螺旋杆菌检测、胃镜检查等，如果确认是胃病，可在医生指导下使用奥美拉唑、丽珠得乐和克拉霉素等药物。若排除了胃部及相关脏器的病变，可考虑到心理科或神经内科就诊。根据你的描述，考虑有可能是因为情绪激动，或者是精神紧张的情况下，神经兴奋功能出现障碍，造成胃的蠕动情况发生变化，从而造成恶心、呕吐的情况。▲