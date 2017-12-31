糖友感冒：多喝水 勤测糖 多记录 别漏药

当人生病时，身体释放出的某些激素会升高血糖，这对于糖友来说是一个沉重的负担。严重的感染甚至还会引发糖尿病并发症。因此，糖友需要格外提防感冒和流感侵袭。美国内分泌学会主席艾伦·加伯博士表示，感染是一种代谢应激，会升高血糖水平；生病还会导致脱水、饮食改变、睡眠过多、忘记服药等，这些都会让糖尿病管理更为困难。

美国“每日健康”网站近日总结出了糖友感冒时的“六宜”与“三忌”，这有助于他们更好地控制病情。

一宜多喝水。腹泻和呕吐会造成脱水，因此糖友病中一定要保证足够的饮水量，否则会因血糖浓度过高而导致排尿增多，进一步增加脱水的风险。加伯医生建议糖友喝白开水或不含糖的运动饮料，以补充流失的电解质和体液。

二宜勤测血糖。糖友在生病时需要更频繁地监测血糖。如果血糖过高，美国糖尿病协会的专家还建议检测尿酮体，用尿酮试纸即可完成。

三宜选择合适的感冒药。糖友应在医生和药师指导下选择更安全的药物，例如无糖的止咳糖浆。有些感冒药（如部分中成药感冒冲剂）会影响血糖，应避免使用。

四宜少食多餐。美国糖尿病协会建议糖友每3~4小时食用50克碳水化合物，以满足日常热量摄取需要。此外，生病期间，应进食易于消化、不刺激肠胃的食物。加伯医生认为温热的鸡汤面最适合感冒的糖友食用。

五宜做好书面记录。糖友在生病过程中要全程记录血糖监测结果、服药时间、用餐时间、吃了哪些食物以及各种症状（如呕吐、腹泻、发烧或腹痛）。如果生病时间较久，还建议记录体重变化状况。这些内容在就医时都可作为参考。

六宜随身携带病历本。万一病情严重导致糖友失去了意识或需要去看急诊，病历本能给医务人员提供重要的信息，防止贻误病情。

一忌漏服或加倍服药。加伯医生强调，糖友绝对不要擅自调整服药量或胰岛素使用量。如果在生病期间血糖出现了异常波动，应及时去看医生。

二忌自我隔离。虽然感冒时应避免传染到亲友，但糖友还是要和他们保持密切的联系，让他们随时知道自己的病情进展，在需要时好及时提供援助。

三忌忽视潜在的糖尿病急症症状。美国糖尿病协会认为以下症状可能意味着糖友需要急救：血糖水平持续上升、尿液中出现大量酮体、尿频、严重口干或口渴、呕吐超过6小时、腹痛、思维混乱或丧失意识等。