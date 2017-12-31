老人冬季洗澡暗藏“危机”！做好这5个准备可安全度过

数九寒冬，能在舒适的环境里洗个热水澡，片刻就能暖意洋洋，可谓一大享受。对于老人来说，冬季洗澡却是一大难题。由于老人的生理功能有不同程度的下降，稍不注意，就可能陷入“危机”，招致疾病。

洗澡时一些错误习惯易使老人遭遇心脑血管疾病“危机”。老人冬季洗澡，往往习惯性地把水温调高，皮肤受到热水的刺激，毛细血管就会扩张，血流加快，心脏出现反射性的心率加快。一旦关掉水龙头，或是浴室内有寒气入侵，毛细血管又会收缩。冷热变化会不断刺激血压与心率，容易使高血压患者出现急性脑、心缺血，导致急性脑中风、心脏病等危险。此外，血压低的中老年人如果毛细血管迅速扩张，大量血液会流至外周血管中，导致主干血管供血不足，出现头晕、虚脱等症状。低血压伴有低血糖的患者，在洗澡时也会因为血液循环加速，增加血糖消耗，引起眩晕。

建议老人冬季洗澡前做好充足的准备，安全度过危机。

第一，保暖。冷天洗澡前最好先做5分钟热身运动，如原地踏步、扭腰、搓脚、按摩涌泉穴等。提前五分钟打开浴霸，确保浴室温暖。

第二，补水。洗澡时，可带500毫升左右的温开水进浴室，以便口渴时及时补充水分。洗完澡也应喝点水，但是不宜大口喝，以免增加心脏负担。

第三，补充能量。由于浴室环境闷热，会消耗掉人体一部分能量，加上洗澡时新陈代谢较快，很容易出现饥饿感。因此，老人洗澡前应吃点东西，保持五六分饱的状态为宜。

第四，带个木头小板凳。老人体力有限，长时间站立可能会感到力不从心，很容易晕倒、滑倒。建议洗澡时带个小板凳，站累了可以坐着洗，既省体力，又不用担心会滑倒。

第五，老人洗澡前，要确保身体没有任何不适。刚吃完饭、服完药，或是感到困顿、身体乏力、头晕恶心时，应休息一会儿再洗澡，以免潮湿闷热加重症状。洗澡时，水温以24℃~29℃为宜，盆浴时长以20分钟为宜，淋浴以3~5分钟为宜，每周洗1~2次即可。

冬季洗澡频率要少 时间要短

冬季洗澡，盆浴一般控制在20分钟、淋浴3分钟至5分钟为一片段。高温洗澡水看似能提升身体热度，但对皮肤并无太多益处。它能破坏皮肤表面的油脂，导致毛细血管扩张，加剧皮肤干燥的程度。同时，水温过高还会增加心脏负担，大量血液流向皮肤，易引起心脏缺血、缺氧。

医卫专家建议，冬季洗澡频率应维持在每周1次至2次，水温与体温接近即可。在浴液选择上，性质温和的浴液比较适宜。搓洗力度也应适中，防止因力度过大导致表皮受损，为外部细菌、真菌侵入提供可乘之机。沐浴后最好涂一层可以润肤、保湿的护肤品。

（人民健康网综合人民网-生命时报、山西晚报）