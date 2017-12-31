指甲七种变化提示这些病！早发现早治疗

指甲可以表现人的很多情况，特别是健康方面。

指甲是皮肤的衍生物，由真皮增厚而成。指甲的真皮为甲床，指甲根部的表层生发层是指甲生长点，围绕指甲根部及其侧缘的皮肤皱壁称甲廊。甲床是指甲生长的附着点，指甲就依附着甲床，从根部向外，从下向上生长，约需4周长满。指甲可以表现人的很多情况，特别是健康方面。

指甲应该是什么样子的呢?基本上，他们应该是无缝、平的、正常的。事实上，每个人都会有不同的指甲，但有个简单的方法发现问题，那就是指甲某处突然明显不正常了。你看一下指甲，如果能看到之前看不到的东西，或者指甲有疼痛，这都是对你的提醒。

指甲和健康

有很多原因可以影响指甲的外观和质地，像吸烟这样的外部因素也会对指甲产生影响。此外，如果在需要处理化学物质的场所工作，那会导致员工的指甲有某些反应。下面是一些常见的症状和注意事项：

1、点状凹陷

正常的指甲表面是光滑的。如果指甲表面有一些很小的点状凹陷，预示着你可能出现某些皮肤病问题了，主要包括银屑病和脱发。银屑病是一种炎性皮肤病，主要表现是皮肤发红、反复出现多层银白色干燥鳞屑，影响到指甲根部的皮肤细胞。因此，银屑病患者的指甲表面生长不会是光滑的，而会出现一些点状凹陷。

2、指甲苍白

如果指甲看着特别苍白，那就意味着它比皮肤其它部分更淡，这可是个危险信号。淡淡的指甲可以指示一些非常严重的健康问题，包括肝脏疾病，贫血，或甚至心脏病。

3、杵状指

杵状指又叫槌状指，即手指外形像棒槌,，指端膨大。多因组织缺氧、代谢障碍及中毒造成指端组织增生所致。杵状指是一个缓慢的过程，发生在很多年里。它可以是肾脏或肝脏疾病，甚至艾滋病的提示。

4、黄色指甲

健康的指甲以及甲床应该有光泽，呈粉红色。如果指甲颜色变黄，可以是多种疾病的信号。指甲上有黄斑则预示着发生了真菌感染。用药店的药物就能治疗。也有可能更严重，如果指甲破碎和裂开，这可能意味着肺或肝脏问题，甚至甲状腺问题。

5、匙状甲

健康的指甲都具有特定的形状：中部隆起，边缘弯曲向下。如果你发现自己的指甲形状刚好相反，指甲中部凹陷，边缘翘起，则可视为不正常的一种现象。这种指甲叫做匙状指，是缺铁性贫血的一个症状。这可能表明你需要在饮食上多补充铁，或者是患心脏病了。

6、棱线

如果指甲上出现棱线，这点比较让人担忧，可能已经与某些药物或药物引起的反应有关。有医生认为，这表明你身体为了对抗某些严重的健康问题正在转移资源，留下这个纹来做一个信号。

7、深色条纹或条纹

这是一个相当严重的迹象，这可能表明得了黑色素瘤或皮肤癌正在甲床上或周围发展，如果你开始看到黑条纹，不要忽视它；一定要去医院就诊。

这些只是一小部分困扰指甲的事情，显然还会有其它情况让人担忧，你注意到的都有可能因为创伤或不太严重的情况。不要轻视指甲健康，指甲是其它严重问题的信号，只要日常稍微注意，就能提早发现。

你是啥性格，亮出指甲就知道

想快速了解一个人的性格？快让他伸出手，仔细看看他的指甲吧！刊登在日本“Naver”网的一项研究称，通过这个有趣的“指甲诊断”测试，可以看出7种不同的性格。生命君整理出来分享给大家，快来“对号入座”吧！

1、宽指甲

如果指甲比一般的宽，有可能你的左脑功能更强，喜欢和人辩论，一争高下。你通常喜欢将自己的想法尽量表达出来，这样给人的印象就是直来直去，没有什么城府。 你很有可能是个急性子，所以记得随时提醒自己耐心点，尽量克服自己的这个毛病。你也不太可能与感性的“右脑型”深交，因为他们更多是凭心情的好坏在交流，而不是理性的思维。

2、方形

做事有耐心且态度认真，但有时也会给人顽固与不知道换位思考的感觉。

3、杏仁状

想象力丰富，待人真诚有礼；但面对难以接受的事物时，反应较急躁，需要多学习冷静。

4、正三角或倒三角形

对细节特别敏感，也经常有令人眼前一亮的想法。不过有时比较神经质，不能忍受旁人做事轻率。

5、剑状

是一名言行必果的追梦者，发现有办法达成目标时，会勇往直前；但由于想法独特，易与人冲突，给人难以合作之感。

6、圆形或蛋形

这类人通常个性乐观，善于交际，会主动调停与别人发生的冲突；但有时会因为态度较不认真，而失去别人的信任。

7、修长形

如果指甲修长，很有可能你的右脑开发相对完全，想象力丰富。你非常注重细节，创造力非凡，不过却容易受周围环境影响，并且容易轻信他人，所以在与人交往时要提高警觉性，保护好自己。如果与“左脑型”交流，双方可能都会感到吃力，冲突也在所难免。（人民网健康综合自健康时报、生命时报）