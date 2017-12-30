赛德阳光口腔荣获第十届健康中国论坛卓越品牌企业大奖

由人民网、健康时报主办的第十届健康中国论坛于12月29日在北京开幕。在论坛的颁奖典礼上，赛德阳光口腔荣获“健康中国2017年度卓越品牌企业”奖。

赛德阳光口腔荣获第十届健康中国论坛卓越品牌企业奖

在本届论坛的颁奖典礼上，赛德阳光口腔喜摘桂冠，荣获“健康中国2017年度卓越品牌”大奖。该奖项是颁发给2017年度在品牌美誉度和行业影响力方面均享有盛誉的健康类企业或医疗机构。

赛德阳光口腔获颁“健康中国2017年度卓越品牌”大奖

与会专家认为，赛德阳光口腔之所以能在众多医疗企业中脱颖而出获此大奖，首先得益于其精确的品牌定位和专业的人才储备。在赛德阳光口腔的医生团队中，具有北大口腔博士及双博士学位的多达17人，瑞士苏黎世大学、四川大学华西口腔医学院等其他海内外知名院校博士6人，医生团队均为硕士及以上。拥有一支高学术素养和丰富临床经验的医生专家团队，让赛德阳光口腔具备了提供优质医疗服务的根本，再加上多年来在医教研方面的多元化持续发展，为赛德阳光口腔赢得了良好的口碑。

其次，对品质医疗的恒久坚持，塑造了赛德阳光口腔卓越的品牌形象。坚持品质医疗，为每位患者提供人文、专业的口腔医疗服务，是赛德阳光口腔的一贯宗旨。赛德阳光口腔十多年来累计诊治各类错颌畸形等口腔各专业病例超15万例，正畸博士团多个牙齿矫正病例或课题斩获国内外大奖，赢得了海内外患者的肯定和业界专家同仁的认可。

此外，赛德阳光口腔自2007年创建以来，就心系公益事业、践行企业社会责任。2016年，赛德阳光口腔携手共青团深圳市委、深圳市义工联向深圳2500个家庭的儿童提供免费窝沟封闭，通过公益活动唤起对儿童口腔健康的关爱意识；2017年赛德阳光与深业集团丁敏女士援建西藏察隅县人民医院口腔科，终结了当地民众跋涉500多公里去林芝看牙的历史，在口腔业界引起极大反响。10年来，赛德阳光口腔持续走进企业、社区和院校等机构进行义诊或举办科普讲座，推动全民口腔保健意识，惠及更多国人。