郭家学擘画“老字号的创新蓝图”

12月29日下午，由陕西省创业促进会主办，陕西省创业促进会创业者俱乐部、商业精英俱乐部、陕西省大学生创业俱乐部承办的“第三届中国西部创客峰会”在西安举行。

第三届中国西部创客峰会现场

此次创客峰会以“追风&归本 西部创客再启飞”为主题，打造了西部地区最具规模、最具影响力的年度创客盛典，汇集了西部最具影响力的创客、成功企业大咖、投资人、投资机构的参与，为成功创客提供了一个分享的平台。

西安东盛集团董事长广誉远掌门人郭家学出席本次峰会并发表了《老字号的新品牌之路》的主题演讲，分享了他对当下经济形势的思考和广誉远的创新之路。此次演讲给了在场的不少年轻创客们启发与激励，大家纷纷表示收获颇丰。

将创新写入企业基因

郭家学在演讲中表示，一直以来，广誉远不忘初心、砥砺前行，将创新写入企业基因。作为具有近500年历史的中华老字号，广誉远穿过漫长星河，传承至今，靠的就是坚持“继承与创新”的发展策略。广誉远充分利用企业内部的产品资源，通过持续的品牌建设和品牌传播等新的营销方式，利用互联网广告大数据和精准定向技术，精准定位需求客户，成功克服了传统营销方式的局限性，走出“特色”道路。

广誉远掌门人郭家学发表讲话

将创新结果与世界共享

自“一带一路”倡议提出以来，广誉远一直密切关注并积极响应，坚定“走出去”战略不动摇，提高海外市场开拓能力，不断进行新药开发研制，拓宽销售渠道，在立足国内市场的同时，更将中国中医药文化传播海外，获得了全世界用户的欢迎与喜爱。

郭家学在演讲中特别提到了今年10月1日广誉远国药远赴欧洲参加巴黎时装周活动，在T台上令人惊艳的演绎了东方医药文化与顶级时装秀的跨界营销，为476年的国药老字号广誉远披上了年轻、时尚的外衣。

将创新一直走下去

郭家学表示要敢为人先，走在行业创新改革前沿。而创新，始终是推动一个国家、一个民族、一个企业向前发展的重要力量。在激烈的市场竞争中，唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。要努力打造“人无我有，人有我优，做中国最具特色的国药”之企业形象。

广誉远掌门人郭家学在现场给年轻创客建议

演讲的最后，郭家学给年轻创客们提出了自己的建议：失败在创业过程中时有发生，要敢于承担责任，要敢于冒风险。只要坚持，一切都会有解决之道。要谨记，不忘初心，方得始终。

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