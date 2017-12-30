颜值担当  抹茶雪花酥

雪花酥是一款网红小零食，算是牛轧糖的“进阶版”。饼干的加入，让它吃起来更加酥脆、香甜可口。同时，上面撒上一层抹茶或者奶粉，像飘洒的雪花一样，颜值非常高，深受网友们的喜爱。今天连姐教大家做的这一款雪花酥，在配方上略有调整，特别适合“抹茶控”和“巧克力控”。它加入了抹茶粉，选用了奥利奥饼干，口感也有了更加分明的层次感：先是入口浓浓的抹茶味和奶香味，接着咬到的是棉花糖的沾劲，再到核桃的香味，最后是巧克力味的饼干，一层接着一层，让人惊喜无限。

这种小零食的制作方法也是非常简单。家里只要有一个平底不粘锅，就能制作出来，做法和牛轧糖一样，但口感比牛轧糖丰富。中间除了可以放核桃，也可以放入其他干果。另外，这款抹茶雪花酥可以根据需要控制软硬，如果需要吃软一点的，棉花糖融化得差不多后就立即加入奶粉等材料。

值得注意的是，牛轧糖也好、这款抹茶雪花酥也好，制作时要趁热压制成形，不然放凉后变硬了，就难以成形了。

材料：

棉花糖180克，黄油30克，全脂奶粉50克，核桃肉50克，奥利奥饼干200克（去除夹心，亦可用消化饼代替），抹茶粉10克（分成2份，每份各5克）。

做法：

将核桃肉炒香，然后放一边待用（如果加入其他干果也要先炒一炒）。

奥利奥饼干去掉夹心后，包在保鲜袋中压一压。

把黄油放入不粘锅中，用小火加热直至完全融化成液体。

黄油融化后，倒入棉花糖，直至其融化成糊状。

将奶粉和抹茶粉拌均匀后放进锅里，然后搅拌均匀即可。

倒入炒香的核桃和奥利奥饼干一起搅拌均匀，让糖完全将饼干以及核桃包起来。

趁热拿出放到不粘盘里，借助擀面棍压平。

撒上一层抹茶粉，最后切成条状、粒状即可。

DIY秘诀

1. 制作之前要把所有的材料称量准备好，因为一旦开始制作就不能间断，需要不停地去搅拌。

2.全程开小火，注意控制火候。

3.不粘锅非常重要，质量不好的锅不仅影响制作效率，还会影响口感。

4.棉花糖对成品的品质起决定性作用，应该选用松软绵细的棉花糖。同时，颗粒小可以融化得更快。

5.干果是随个人爱好放的，可以放其他的干果，饼干也可以换为消化饼。

6.如果想吃硬一点的，棉花糖可以炒久一点；如果想吃软一点，棉花糖融后就立即倒入奶粉等材料。

（文、图/广州日报全媒体记者黎慧莹、钟宏连）