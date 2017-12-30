上网买肉食 避开这几款

日前，国家食品药品监督管理总局组织抽检肉制品、水果制品、特殊膳食食品、食用农产品、酒类和蜂产品等6类食品421批次样品。其中，61批次受检的肉制品中不合格样品有3批次，均在一些知名电商平台销售。

天猫克拉古斯旗舰店销售的标称沈阳克拉古斯食品有限公司生产的特制俄式红肠（肉灌肠），菌落总数5次检出值分别为<10CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、6.0×105CFU/g、<10CFU/g。苏宁易购中华特色馆·湘西馆（经营者为湖南盘古电子商务有限公司）销售的标称湖南麻辣魔方食品科技有限公司委托冷水江市好呷猴食品有限公司生产的Q弹牛板筋，菌落总数5次检出值分别为9.5×106CFU/g、1.4×107CFU/g、1.2×107CFU/g、1.2×107CFU/g、8.9×106CFU/g。上述两种产品均不符合国家标准规定的菌落总数5次检测结果均不得超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104 CFU/g。

而亚马逊中国特产南京馆销售的标称南京农大肉类食品有限公司生产的黄教授烧鸡，单核细胞增生李斯特氏菌5次检出值中有2次为检出。国家标准规定为5次检测结果均不得检出单核细胞增生李斯特氏菌。