2017黑科技 颠覆生活哪家强？

2017已经即将进入尾声，然而对于日新月异的世界来说，科技进步才刚刚开始。在过去的一年中，全球诞生了不少颠覆生活的黑科技，跨越人工智能、信息技术、智能工业以及医疗创新等多个领域。我们惊喜地发现，其中有不少看似高冷的黑科技，其实已经接近消费应用，此时此刻正在还在改变世界的路上狂奔。

文、图/广州日报全媒体记者 黄岚

人类“脑洞”已无法阻挡

今时今日，所有具有隐藏性、突破性和开拓性，超越现有科技水平乃至具有划时代意义的高科技产品——都叫做“黑科技”。曾有一本同名读物，书中来自硅谷一线的15位作者，向我们显现了21项将会改变我们未来生活、让人脑洞大开的前沿科技。但凡阅读过这本书的人，都会感觉好像生活在另一个新的世界里。

然而这一切，并非只是纸上谈兵，“科技改变生活”已不是一个简单的口号。从首个获得公民身份的一名女机器人索菲亚的出现开始，我们惊讶地发现有情感的机器人并非只能出现在影视作品中。通过人机交互系统，未来的机器人可以根据我们的语气、语境等，给以符合情感的交谈，而不仅是冰冷的问答。

镜头拉回现实，当出门无需现金，签到只需刷脸时，你我都已经感觉到，科技正悄然改变着我们的生活方式。飞行汽车及“超级高铁”的出现，将重新衡量我们的距离，“中国天眼”发现的脉冲星以及暗物质探测卫星“悟空”首批成果，又让人类获得了宇宙的另一种“打开方式”。

“第四届互联网大会”刚落下帷幕，为观众们带来不少亮眼的黑科技——微笑就能打折的无人超市，通过人脸识别发动、兼任家庭管家功能的智能互联汽车、以虚拟现实辅助治疗的VR康复设备、通过语音操控的智能垃圾桶机器人……

是的，2017已经即将进入尾声，然而世界科技进步才刚刚开始。

人工智能：人与机器逐步走向“合体”

无论过去还是现在，因为离我们的生活最相近，“人工智能（AI）”永远是黑科技中最热门的话题。当万物达到高度互联，就能感知到彼此的存在。

在“脸书”的年度开发者大会 F8上，AI技术的研发令人们沟通的方式可能不再一样，“脑-计算机界面”技术可以让我们将想法直接发送给计算机，并通过皮肤的振动来“听到”或“吸收”我们的语言。在中国国际大数据产业博览会上，中国“十大黑科技”之一的“小i机器人”引人关注，虚拟嘉宾与主持人之间的现场对话互动，让很多人至今印象深刻。

来自波士顿的“随行运货机器人”，拥有可以滚动的圆筒外型，灵活快速，无论你是快步行走还是骑自行车，它都会跟上你。来自荷兰的“花生”睡眠抱枕，通过测量你的呼吸频率，创建它自己的平稳呼吸节奏，从而帮助你放松，进而安静地睡眠。当然还有在家庭场景之外的体型更大的“Hub Robert”机器人，它们出现在机场、酒店等公共场所，能四处移动、回答问题和指路。

在这一年来，你会发现通过黑科技的诠释，机器人的力量无所不在。

信息技术：数据世界一切皆被感知

从一顶内置微型实时监控传感器的头盔，到一件纳米银线阵列传感器的T恤，这一年来可穿戴智能服饰可谓大热。其中内置的身体内外部信息采集和反馈系统，最初被应用在航空、航天及国防军工等特殊领域，而今也走进了我们的生活。

在所有传感技术中，“感知环境的传感器”犹如一匹黑马，能感知光线、温度、压力、声音、图像和视频，像宇航员的专用服、谷歌眼镜、可变色衣服等就是属于这一类技术的产品。而智能微尘的研发，亦预示着一切皆可被感知、遍布微传感器的世界即将来临。

就在两个月前，英国布莱顿的众筹平台推出了一款特殊T恤，通过配套app“扫描”看到人体器官和骨骼的T恤，看上去就像透视人体。如果你手中有虚拟现实（VR）设备还可以“进入”身体一探究竟，甚至可以在血管中“畅游”。

智能感知正在成为计算创新最前沿的领域，计算正日趋成为人类的延伸。在虚拟现实技术的助力下，感官世界与人机交互，正在到来的未来不只是一重“视界”。随着信息技术的不断革新，那些曾经“亮瞎”我们双眼的黑科技，不少已成为铮铮的现实。

医疗创新：跨领域技术强强联手

这一年来，在生活的各个范畴，我们都享受着科技带来的变化与影响，包括医疗领域。譬如说，身为“大内密探”，纳米颗粒医疗设备能在我们的身体里自由穿越，采集疾病信号，实时健康监测，十八般武艺样样精通。

科技赋予医疗的“魔力”还不仅如此，不久前，一名英国10岁男孩装上3D打印仿生手臂，这种仿生假肢通过电子装置获取来自手臂肌肉的电信号，然后驱动内置的动力装置完成手臂功能。

此外，为了预测各种疾病的发生，跨学科的研究者们各施所长。来自华盛顿大学的团队研发出一种名为“BiliScreen”的应用，只要利用智能手机摄像头，再配合计算机视觉算法，便可通过眼白探测胆红素水平，帮助人们了解自己是否患上胰腺癌。

任何一项技术突破，都会令其他领域产生根本性的改变，比如大数据和人工智能对医疗行业的影响——利用电子元件感受人体大脑产生的神经信号，替代受损伤的神经控制人的肌肉，就有可能治愈瘫痪；手术机器人可能会改变未来做手术的方式；基因组测序服务或令医疗风险一目了然……黑科技不但改变了我们工作和生活的方式，更加彰显了未来医疗的新气象。

智能工业：让世界变得柔软的“硬科技”

如果说信息技术令人与机器之间互通有无，那么硬件中的黑科技，则让世界变得更加柔软。柔性显示屏的诞生，让我们看到了未来手机的更多可能性——轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎，超薄的厚度几乎是头发丝的5分之1，弯折半径可以小到1毫米,在弯折5至10万次后，依然可以实现高质量的显示效果。

除了显示屏外，以石墨烯为原料的手机电池同样也具备弯曲的可能，这种柔性电池还能应用于手表、手环、智能衣物、背包等产品中。

此外，“超级皮肤”的出现，也为人造电子皮肤的研究再上一层楼。这种透明可拉伸的人造电子皮肤，由高灵敏的电子感应器组成，当无数的感应器连成一片时，就形成与人类皮肤相似的薄膜，甚至可以感知一只蝴蝶停在上面的压力。

智能工业的发展迅速，在未来，随着软体机器人跟柔性电子、智能材料相结合，将会有更多应用走进不同的领域。当人类用自己的智慧全部赋能于一个没有智慧的物体上、让它变得更聪明的时候，人类本身的智慧就会发生适应性的加速进化。