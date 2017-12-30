首儿所党员干部每天加班2小时开“爱心门诊”

北京市正处于呼吸道疾病的高发季节，各大儿童专科医院和综合医院儿科的门急诊人满为患。为缓解患儿就诊压力，首都儿科研究所附属儿童医院推出“党员干部爱心门诊”，党员医生每天在17时至19时增加两小时集中门诊。

从今年11月开始，首儿所门诊患者集中就诊的现象一直在持续中，近期更有加重态势。由于夜间患儿扎堆儿就诊，每天本该在当日23时结束的小夜班门诊经常要拖至次日凌晨两三点钟；急诊科更是挤满了焦急的家长和患儿，往往得等几个小时才能看上病。据统计，相比今年9月1日至10月26日，11月1日至12月26日期间，首儿所呼吸内科门诊21316人次，环比增加25.48%；感染科门诊14947人次，环比增加103%；内科综合门诊101473人次，环比增加43.48%；急诊科32869人次，环比增加53.98%。

为缓解医疗高峰压力，提高接诊能力，首儿所在门诊高峰季节将各单元接诊量上浮10%。同时根据门诊量波动情况，增加了出诊医师数量，每天下午加派1至2名内科系统医师到门诊出诊。医院还增加了内科特需门诊出诊单元，并每天安排内科住院总医师支援内科小夜班。

此外，本月25日，首儿所还推出了为期一个月的“党员干部爱心门诊”活动，号召临床中层干部和党员在完成常规工作任务之外，每天17时至19时开展两小时集中门诊，以实际行动支援临床一线。“党员干部爱心门诊”自12月25日开设至今，已经有80名党员报名，37位党员先后接诊患儿698名，在一定程度上为小夜班门诊以及急诊缓解了压力。

“爱心门诊或许不能完全解决医院当前面临的就诊压力，但党员的带头作用可以号召其他医务人员全力以赴，努力平复家长焦虑心情。”首儿所党委书记刘中勋表示，不仅如此，医院很多非临床专业的工作人员也纷纷投入到志愿服务岗位，利用业余时间开展导医服务。急诊科已经加大排班力量，医生诊位将从原来的4个增加到8个。“我们会努力动用一切资源来应对就诊高峰，守护患儿的安全。”（记者 刘欢）

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为什么今年冬天患儿病例多

“从我们医院呼吸内科病房住院患儿的情况来看，各种病原感染都有，其中流感的比例大约在1/3，门诊患儿的比例可能会更高一些。”首儿所呼吸内科主任曹玲介绍，今年的流感没有相对固定的型别，存在乙型流感病毒、甲型H3N2和甲型H1N1流感病毒共同流行的情况。除流感外，患儿中呼吸道合胞病毒感染也比较多，支原体感染也呈现出流行的高峰，有的患儿甚至同时感染了好几种病原。“这就导致了今年冬天患儿病例多，病情比较重的现象。从具体症状来看，患儿往往全身症状较重、发高烧，有的孩子会出现咳嗽、咽痛。”

曹玲提醒广大家长，当患儿精神状况较好，不耽误吃饭、玩耍，且没有明显呼吸困难的情况时，可以先在家观察或吃一点清热解毒的小中药。但是，当孩子出现39℃以上高烧、精神状况不好，食欲不振等症状时，则需要到医院就诊。