风起雾散 北京元旦假期空气优良

推开窗户，雾气茫茫，突然来袭的空气污染让早上出门的市民有些意外。环保监测显示，因为扩散条件不利，昨天本市空气质量为中度到重度污染，不过在冷空气及大风作用之下，元旦3天假期，本市空气质量将达优良级别。

前天晚上，京津冀地区污染扩散条件不利，南部地区已达到重度污染水平。市环保局预测，当晚至第二天夜间本市空气质量将达到重度污染水平，于是，本市当晚6时发布空气重污染蓝色预警，要求中小学、幼儿园减少户外活动，相关单位加强施工工地扬尘控制，全市停止室外喷涂粉刷、护坡喷浆施工作业。前晚9时，受不利扩散条件影响，污染物浓度上升明显，本市空气质量达到中度到重度污染水平。

昨天白天，本市气象条件依然不佳，早7时城区和南部基本为重度污染；到了上午10时30分左右，全市空气质量总体为中度污染，其中东南部地区以及延庆平原地区、昌平部分地区达到重度污染；两个小时后，随着北部高压减弱，南部污染逐渐北移。

从气象方面来看，昨天大雾笼罩北京，能见度不佳，局部地区还出现飘雪。京津冀环境气象预报预警中心昨天下午5时发布的预报显示，昨天夜间，北京地区受高空槽和地面辐合区影响，风力小，湿度较大，非常不利于污染物扩散，空气污染气象条件等级为5级。

昨天北京局部地区出现了飘雪。市气象局解释，由于近地层空气湿度大，气温低，水汽接近饱和，昨天早晨大兴、通州、房山出现大雾天气，部分地区伴有水汽凝华现象。大部分地区出现了霜，房山和通州出现雾凇，南郊观象台出现了短时飘雪现象。到昨天下午2时，观象台飘雪已结束。

市气象台的预报显示，今天白天阴转晴，北风4级左右，阵风7级左右，扩散条件好，最高气温6℃。元旦3天假期，本市天气以晴好为主，本市空气质量为优良；预计有3到4级风，最高温度不超过6℃，最低温达-7℃。市民如出行在外，要注意防寒保暖。（记者 任敏）