我国大肠癌呈现年轻化趋势 预防的关键在于饮食和运动

随着生活水平的提高，人们的饮食结构、生活方式发生了巨大变化，随之而来的是大肠癌发病趋势也明显上升，已成为我国高发癌症之一。一项调查显示，目前，我国大肠癌发病年龄在45岁左右，与欧美国家相比，年龄低了15岁左右。在近日举行的2017结直肠肿瘤高峰论坛上，天津市肿瘤医院结直肠肿瘤科主任孔大陆教授表示，近年来，我国大肠癌发病年轻化趋势明显，临床上30岁以下的青年白领罹患大肠癌的比例逐年升高，约占总患病率的10%。多坐少动、饮食不规律、饮食结构不合理，或许是罹患大肠癌的主要因素，特别是饮食结构的改变。当前人们的食谱中普遍存在“三高一低”现象，即高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素。

根据2017年中国肿瘤登记年报显示，城市地区前10位癌症中，大肠癌发病率位于男性癌症第5位，女性癌症第3位。2016年度天津市健康白皮书数据显示，大肠癌发病率位于当地恶性肿瘤第2位。

孔大陆说，以往大肠癌好发于中老年，高发年龄在50岁以后。近年来，随着人们工作节奏的加快和饮食结构的变化，快餐红肉等高脂饮食不断增加，蔬菜水果及低纤维食品摄入相对较少，缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维。特别是对于长期久坐、缺乏运动的年轻白领，这种饮食结构更容易减缓其肠道蠕动，刺激肠壁引起排便紊乱，使毒素在肠道内延长滞留时间，对肠道造成较重负担，也增加了致癌物与肠道接触的机会，提升了罹患大肠癌的风险。

“大肠癌是可防可治的，可防的关键在于饮食和运动，可治的关键则在于早期发现。”孔大陆特别建议，50岁以上、有结直肠息肉史或结直肠癌家族病史、慢性肠炎、长期饮酒或高脂饮食、久坐且缺乏运动的高危人群，每5年应该进行一次肠镜检查，每年进行一次大便潜血检查和肛门指检。发现有肠息肉则必须高度重视，因为从息肉到癌变大约需要3至5年时间，如能在癌变之前进行治疗，就可以有效预防肿瘤的发生。