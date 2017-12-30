防治富贵病 中医技高一筹

随着人们生活水平的显著提高，过去只有在节日才能吃到的肉蛋等食物，已经成了餐桌上的常见食品。可是，在我们身边，经常会听到某某体检出了脂肪肝，某某冠心病搭桥了，谁谁心梗、脑梗了……这类疾病的比例在升高，让人有些猝不及防，束手无策。这些由于生活优越富足而引起的高发态势的疾病就是所谓的“富贵病”。

常见的“富贵病”包括肥胖、高血压、糖尿病、高脂血症、脂肪肝、冠心病等。这些病的发病与机体的代谢异常密切相关，以糖代谢异常、脂代谢异常、血压升高、肥胖为主要内涵，以胰岛素抵抗为共同病理生理基础，以多种代谢性疾病合并出现为临床特点。这种严重影响人类健康的疾病群，又被称为“代谢综合征”。

目前临床上除控制饮食、减轻体重等基础治疗外，西医只能针对代谢综合征分组进行治疗，如控制血糖、血压，调节血脂、抗凝等。由于代谢综合征不完全等同于糖尿病、高血压、高脂血症等单一疾病，故而西医尚无法把代谢综合征看成一个整体来进行治疗。降糖、降压、调脂等单一治疗手段虽可有效控制代谢综合征病程进展，但需长期服用多种药物，易导致治疗依从性差、病情反复、脏器损伤，加上费用高昴，并不利于代谢综合征患者的长期治疗。

中医则从整体认知人体的痰湿体质特点，如形体肥胖或腹部肥满松软，肢体沉重倦怠，并伴有胸脘痞闷、口中黏腻、平素痰多、大便溏薄、舌体胖大、舌苔腻、脉滑等，从整体辨证治疗。以整体观和辨证论治理论为指导的中医养生方法如食疗药膳、运动、熏洗、刮痧、针灸、按摩等，在调整代谢综合征的气血阴阳平衡方面具有明显的优势。尤其是中药具有多成分、多环节、多靶点综合调节人体机能的特点，无论是对代谢综合征的预防，还是治疗均有明显优势，且疗效稳定，适宜代谢综合征患者长期服用和调理。

目前，中医整体辨证不但有优势，而且有应对策略。

药膳食疗

代谢综合征患者可食用具有健脾利湿、化痰祛湿功效的食物，如白萝卜、荸荠、紫菜、海蜇、洋葱、枇杷、白果、扁豆、薏苡仁、赤小豆、蚕豆、包菜等。

推荐山药薏米粥、雪羹萝卜汤（荸荠30克，白萝卜30克，海蜇30克）、莱菔粥、海带决明汤等药膳。

药茶是一种携带方便、操作简单、易于坚持的调理痰湿的疗法。

陈皮茶：陈皮、白豆蔻、佛手各8克，煎水代茶，频饮。方中陈皮燥湿化痰，理气健脾：白豆蔻燥湿、行气、温胃、止呕；佛手燥湿化痰、行气和胃。三药共奏化痰除湿、健脾理气之效。

茯苓茶：茯苓10克，薏苡仁12克，厚朴花6克。煎水代茶饮。方中薏苡仁、茯苓健脾利湿，厚朴花燥湿、行气：三药共奏除痰湿理脾气之效。

此外，可适当饮用一些绿茶，如信阳毛尖、乌龙茶等。也可以每日服用药茶，药茶可以根据患者身体的变化情况，由医师调配服用。

运动锻炼

为防治代谢综合征，年轻人可以选快走、慢跑、健身走、游泳、跳绳、骑自行车等运动形式。中老年人（年轻人亦可）选择太极拳、八段锦、五禽戏以及各种舞蹈。注意坚持锻炼，循序渐进。有条件的，运动锻炼前进行全面体检，并找专业大夫开个运动处方。工作繁忙不愿意外出锻炼的，可以先进行扫地、搬椅子、捡豆、每日沐浴等家庭或工作环境内的运动。

在运动过程中，一般按照循序渐进、先易后难的方式进行，先小运动量，逐渐过渡到大运动量，先耐力型，后力量型。譬如，可以先采取简单的跑步、上下楼梯、从事家务劳动、腹部按摩等，逐渐进行慢跑、骑车、游泳、划船，继而举哑铃、仰卧起坐、郊游登山等。

运动的最佳时间是在傍晚，因为人体脂肪大部分时间是在夜间形成的，傍晚运动可以消耗掉体内的“剩余物质”，不使它们在你的睡梦中转化为脂肪。

针灸调理

针灸可以调理胃肠功能。胃肠调理综合效应多数体现在食欲下降以及大便通畅这两个变化上。由于针刺能延长胃排空的时间，所以能使本来比较亢进的食欲得到抑制，还能改善肠道功能，增强排便功能。针灸能改善机体新陈代谢，增强新陈代谢的速度，使身体燃烧脂肪增加，从而达到减肥的目的。在针灸减肥过程中，不仅可改善原来的肥胖症状，还调整了内分泌功能。

主穴：关元穴、三阴交穴

脾虚：内关穴、天枢穴、列缺穴、脾俞穴、足三里穴、中脘穴。

湿热：曲池穴、大横穴、子沟穴、内廷穴、合谷穴。

中任失调：子沟穴、带脉穴、肾俞穴、太溪穴、血海穴。

手法：直刺、平刺留针。根据人体具体情况确定，15天一个疗程。

（作者系河南中医药大学第三附属医院主任医师）

链接

2005年，世界卫生组织对代谢综合征（metabolic syndrome，MS）的概念进行修订并颁布第一个全球统一的定义。即在高血糖及胰岛素抵抗人群中，伴有以下至少2项：

①血压≥140／90毫米汞柱及（或）已确认为高血压并治疗者；

②血脂紊乱：甘油三酯（TG）≥1.7mmol／L，和（或）高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）<0.9mmol／L（男性）， <1.0mmol／L（女性）；

③肥胖：身体质量指数（BMI）>30，和（或）腰围／臀围比>0.9（男性），>0.85（女性）；

④微量白蛋白尿：白蛋白≥20ug／min，和（或）白蛋白／肌酐比≥30mg／g。

（该标准强调在糖代谢紊乱基础上的多个危险因素的叠加，并以糖代谢异常为该疾病诊断的前提。）