全国第四轮学科评估结果发布 医药卫生领域涉及9个学科

12月28日，教育部学位与研究生教育发展中心公布了全国第四轮学科评估结果，医药卫生领域涉及基础医学、临床医学等9个学科。全国第四轮学科评估于2016年4月启动，共有513家单位的7449个学科参评。

根据评估结果，基础医学参评高校共计78所，北京大学、北京协和医学院评估结果为A+；复旦大学为A。上海交通大学、浙江大学、中山大学、第二军医大学为A-。

口腔医学参评高校共计39所，北京大学、四川大学、第四军医大学评估结果为A+。

公共卫生与预防医学参评高校共计54所，南京医科大学、华中科技大学评估结果为A+；北京大学、哈尔滨医科大学、复旦大学为A-。

中医学参评高校共计37所，北京中医药大学、上海中医药大学评估结果为A+；南京中医药大学为A-。

中西医结合参评高校为54所，北京中医药大学、上海中医药大学评估结果为A+；复旦大学、南京中医药大学、广州中医药大学评估结果为A-。

中药学参评高校43所，黑龙江中医药大学、上海中医药大学为A+；天津中医药大学、南京中医药大学为A-。

药学参评高校104所，北京协和医学院、中国药科大学评估结果为A+；北京大学、沈阳药科大学、浙江大学为A；复旦大学、上海交通大学等6所高校为A-。

护理学参评高校59所，中南大学、第二军医大学评估结果为A+；北京协和医学院、首都医科大学、四川大学为A-。（首席记者谭嘉）