元旦旅途健康锦囊：警惕三个隐患 这份药品清单请收好

编者按：元旦假期开启，大家是否已准备进入“在路上”模式？无论是赶回千里迢迢的老家，还是长途旅行，如果遇上闹肚子、晕车、感冒等“小插曲”，难免会给旅途蒙上阴影。如何健康安全到家？如何减轻低温天气和拥挤的车厢对身体造成的影响？小编为大家准备好“旅途健康锦囊”，让你的旅途更轻松愉快。

旅途颠簸：贴膏药不想吐

火车或长途客车的颠簸最让人受不了，很多还晕车呕吐，或者被颠得彻夜难眠。很多人晕车主要因为身体缺乏B族维生素，可提前适当补充;另外中医也有很多办法缓解晕车症状。中医对付晕车，有种很有效的办法，但知道的人不多，那就是在肚脐上贴片膏药。现在针对晕车呕吐，有专用的膏药，这个膏药能贴在人的肚脐上面的，不让肚脐呼吸，就可以避免晕车，很多大医院药店应该都可以买到。每次坐长途车前，贴一块在肚脐上，很有用处。

对于在长途火车或汽车上失眠的症状，主要还是紧张、焦虑情绪引起，更多还是应当从调节心理方面进行。长途回家之前，先保证足够的休息，让精神状态不那么紧张。有些朋友，如果身体劳累，又要长途坐车，建议先在出发前好好休息一天，适当做下按摩推拿放松一下自己，保持心情愉快。

到站疲劳：泡脚按摩喝杯茶

经过旅途劳累后，能好好休息一天当然最好，可不少人还得立即应付一大堆热情的亲朋好友，有什么方法可以瞬时“充电”呢?

回到家中，马上用热水泡脚大约半小时，是一种简便易行的提神方法。

泡脚能起到温经通络、促进血液循环的作用，如果在泡脚水中加入一些有助气血运行的中药，效果会更好，例如将当归、红花、三七，川芎、丹参各少量包进纱布，做成中药包，提前放入热水浸泡，半小时后即可泡出药效，用前还可加点白酒或醋。

可以由家人简单按摩，先以双手掌在被按摩者的背腰部膀胱经(有两条,左右对称，分别在脊柱旁开1.5寸分布)自上而下直推至腰骶部3～5次。

再以双手拇指指端或掌根置背部膀胱经上，自上而下，反复按压3～5遍。最后用双掌重叠自上而下按揉脊柱两侧肌肉3～5遍。

旅行警惕三个隐患

▲耳机耳

典型症状：听力下降、头昏头疼

因长时间佩戴耳机导致的听力下降，耳鸣，耳朵胀痛，头昏头疼等症状，被专家们形象地称为——耳机耳。

回家花在路上的时间都比较长，戴耳机听音乐、玩游戏成了主要消遣方式。然而，在这美妙的旋律背后，却隐藏着无形杀手。

人戴上耳机后，外耳几乎处于闭塞状态。在嘈杂环境下使用耳机时，往往会将耳机音量调得很大。高音量的音频声压直接进入耳内，集中传递到很薄的耳膜上，再加上耳塞机振动膜与耳膜之间距离很近，声波传播的范围小而集中，对耳膜听觉神经的刺激比较大。持续生活在80分贝以上的噪音之下，会出现记忆力减退、认知能力下降等情况，重则导致失聪。

尤其是青少年，听觉器官还未发育成熟，耳机对他们的伤害更是明显。长期用耳机听音乐玩游戏的孩子，不仅会使听力下降，还可能会出现烦躁不安、记忆力减退、注意力不集中等情况。

防控宝典：耳机音量能小则小

使用耳机时，音量最好控制在听歌时还能听到别人说话为宜，以免过分刺激耳朵。而且连续使用时间一定不能过长，每听半小时，最好就能取下耳机休息一会儿。青少年最好不用耳机，如果一定要用，最好选用正规厂家生产的外罩式耳机，这样的耳机音质相对较好。

此外，听力的损伤总是在不知不觉中，很多人都是在听力下降很严重时才上医院，耽误了最佳治疗时间。年幼的孩子不会说，但当他们经常“充耳不闻”，难以集中注意力，反应比较迟钝时，家长就要警惕了，最好带孩子去医院做个听力筛查，及早发现。

▲憋尿膀胱

典型症状：排尿困难、膀胱发炎

长期憋尿不利健康，因为各种原因不能及时排尿，不得不憋尿或养成了憋尿的不良习惯者，被认为拥有一个“憋尿膀胱”。

正常的排尿是健康的一个很重要的环节，因为尿不能正常排空，膀胱、输尿管、肾脏的功能都会受到影响，特别是长期憋尿会引起膀胱功能的改变。

经常憋尿的话，不仅容易造成排尿困难，还可能诱发膀胱炎。对于男性，长期憋尿会加重尿液向前列腺的反流，会诱发前列腺炎。女性会引起包括尿路功能、膀胱等的病变。

防控宝典：喝足水，才能排好尿

不长憋尿膀胱，首先要明白正常排尿的重要性，不能拿憋尿当小事。当憋了一段时间的尿之后，应该尽快排空，然后再补充大量的水分，对膀胱形成一个冲洗的作用，防止细菌增生。如果确实没有时间排尿可以暂时少喝一些水，事后多喝水补充体内所需。从医学上来说，每人每天应喝2000ml水，足够的水能帮助体内废物能及时排出。

▲经济舱腿

典型症状：腿肿、腿疼

长时间坐着不动，双腿血液流通不畅易形成血栓。这种病症多半发生在乘坐飞机经济舱的乘客身上，故又称“经济舱腿”。

经济舱腿又叫深层静脉血栓，在密闭空间久坐不动，血液循环变慢，就容易形成深静脉血栓，血栓如果移到肺里，还可能引起急性肺栓塞，造成死亡。

当腿部出现肿胀、疼痛，特别是小腿痛，腿上皮肤发热、发红或变色，以及呼吸急促或深呼吸时疼痛等症状时，建议及时去医院血管外科检查。

防控宝典：从静脉曲张开始防

预防经济舱腿，说到底还是要多动，最好是能躺就别坐、能坐就别站、能动就动。静脉曲张属于常见病，但其危害性是缓慢加重的，因此建议需要坐长途飞机的静脉曲张患者，最好进行治疗，以免出现经济舱腿。

人在旅途 这份药品锦囊请收好

▲晕车

晕车药+生姜片效果倍增

晕车在回家路上最常见，有一些人可能是长期的晕车者，只要一坐车就晕车，一方面可能是跟遗传因素有关系，另一方面源于自身平衡系统比较敏感，对特殊的晃动感觉比较敏感。

针对晕车，可以服用一些晕车药，如眩晕停，服用一段时间后，晕车者会进入睡眠状态，从而避免了晕车的不适，最好在上车前半个小时服用。如果服药后，还是晕车，出现呕吐、胸闷等不适症状，晕车的药物也不要随意追加。要按照药品说明书上的药量服用，服用过多也会对身体造成影响。还有一种“晕车贴”，一般在坐车一小时前贴于耳后。

民间还有生姜解晕车一说，将1片鲜姜含于口中，或喝些姜汁，也能减轻晕车的不适，不妨一试。还要记得备好呕吐纸袋哦，避免“囧”途。

▲感冒

小孩慎用抗生素 别用大人药

节日时期，各地气候差异较大，对于一些回家的人来说，从温暖的广州回到零摄氏度以下的老家，对身体绝对是一种考验。在这种大落差中，很容易患上感冒。这时可以带一些板蓝根冲剂、维C银翘片、白加黑等感冒药物。为防止旅途“上火”，喉咙疼痛，还可带些金嗓子、西瓜霜含片。

如果带宝宝一起出行，则要注意准备宝宝专用的感冒用药，如小儿感冒清热颗粒、小儿退热贴等，千万不要将成人药物给宝宝用，一旦旅途中宝宝发烧，要慎用抗生素，最好合理使用退烧药并配合物理降温。

▲腹泻

及时补充水和电解质

要出门啦，心情处于高度的应激状态，饮食卫生又很难保证，很多人的中晚餐往往都靠一桶泡面解决，这样后果就是容易引起腹泻、胃肠不适。而且在车上人多，上个厕所还得排队，但是肚子一直咕咕叫，那种感觉憋得慌。

专家提醒，防治腹泻可备用一些黄连素、易蒙停胶囊或思密达散剂。如果没有出现细菌感染，尽量不要用抗生素。腹泻严重者加止泻药，同时要补充水和电解质。旅途中最好少吃辛辣食品，应多喝温开水，多吃一些新鲜水果，备一些健胃消食片。

▲过敏

用药剂量要适中

节日期间过敏体质的人容易患上“异地过敏”，即久住一个地方，突然迁往新的地方，因生物性或化学性的致敏因素而引起的过敏。过敏者大都会在脚上、小腿上起一些小疙瘩或水疱，且奇痒。有时不注意抓破了，还会引起感染。这时应该带一些扑尔敏、息斯敏等抗过敏药。

目前常用的抗过敏药主要有抗组胺类、过敏反应介质阻滞剂、皮脂腺激素类和钙剂。不管使用哪种抗过敏药物，都应该谨记一点：用药的剂量要适中。这是因为抗过敏药都有副作用，不宜长期、大剂量服用某一种抗过敏药，否则不仅容易引起药物失效，严重者还会出现种种不良反应，甚至毒副作用。如果对自己服药的剂量不是很清楚，最好在开始旅途之前咨询一下专业医生。

尽可能增加所在环境的通风排气，并加强座椅、卧铺等的清洁，戴上口罩、穿长袖衣服有助于避免吸入或者皮肤接触到过敏源。

李国豪建议，是药三分毒，可以不用药的情况尽量不用，根据身体情况而来。一般常用药物的副作用还是较小的，但也必须按照说明书上的用量服用或遵医嘱。过期的药品不要服用，甚至有些瓶装药品开封后，要特别注意有效期。

▲旅途小贴士

1.长途旅行，要补充维生素，条件许可的情况下多备一些蔬菜水果，不行也要带上一些维生素C含片。

2.带上碘伏、创口贴。旅途中难免磕磕绊绊，带上碘伏、创口贴绝对没错。

3.本身有慢性疾病的朋友出行，要备好常用药物，如高血压病人应带上降压药等。

4.小孩用药比较特殊，一定要慎重。

5.坐的时间不要过长。很多人在车上出现双腿水肿的现象，大多是血液流畅不通，稍微走动一下，多活动下四肢。

（人民健康网综合健康时报、广州日报）