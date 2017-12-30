喝茶可以养生吗？ 应根据身体需要喝茶

坊间流传着“喝茶可养生”的说法。是否确有其事呢？如古人所说，茶叶的确具有药理作用，可促进人体健康。茶叶除了含有对人体健康相关的茶多酚、氨基酸和咖啡碱外，还不断被发现一些对人体健康发挥作用的物质。

如何喝茶才能起到良好的保健作用？

依据中医理论，所有的茶叶都属“寒”物，只不过部分茶叶经过较复杂的工艺处理后，“寒”的程度稍有所削弱。茶叶必须在正常的环境下（非现代空调、抽湿机作用下），经过漫长的四季，让内含物质经过长时间的自然氧化，产生中草药的味道，变为“老茶叶”（一般指储存20年以上）后，药用功效更好。有人喜欢饮用新制作出来的茶叶，但新茶叶的茶性极其寒凉。结合自身体质，比如身体“寒凉”的人不要服用含有玄参或黄连的茶方；“神经衰弱”的人不要在睡前或空腹饮用新茶叶或“陈茶叶”，而要饮用经过长时间氧化的“老茶叶”。

用好茶叶可以起到很好的保健作用。比如用绿茶和五味子煲水可缓解轻微干咳；用六安茶和橘红可治疗轻微咳嗽、伴少量黄痰的症状；绿茶和沙参能改善咽痒、伴少量咳嗽的症状；红茶、天门冬、人参和生地可以养阴益气、润肺止咳；绿茶、当归和苏子可以降气、消痰；储存3年以内的茶叶、天门冬、川贝母、茯苓、阿胶和杏仁一同煲水可清肺祛痰。

根据身体需要喝茶 注意这些禁忌

茶叶中的咖啡碱在人体内经转化可与磷酸戊糖等形成核苷酸，这对于食物营养成分的代谢、特别是脂肪代谢有着重要作用。茶叶中的叶酸、硫辛酸、泛酸等解脂性物质以及茶叶中的卵磷脂、蛋氨酸、胆碱、甾醇类物质等也具有调节脂肪代谢的作用。但任何好东西都要因人而异，喝茶也是如此。所以，你喝什么茶，决定于你的需要。

瘦身 普洱茶，又称女儿茶。雨前采摘，味苦性寒、逐痰下气、清胃生津，可用于消脂去腻，有利消化吸收，具有减肥和防治心血管病的功效。常饮普洱茶有明显减脂效果。

御寒 研究发现，发酵的黑茶，其茶叶在微生物作用下，会发生一系列复杂的化学反应，生成一些对人体有益的功能成分，尤其是有助御寒，适合虚寒体质者喝。

防癌、防辐射 绿茶中富含的儿茶素等多酚类化合物，非常有益于身体健康，能够预防癌症、改善心血管健康、减肥、抵御电离辐射等。此外，绿茶还是维生素种类最多、含量最丰富的茶类。与其他茶类相比，绿茶的抗癌功效较好。多项研究表明，绿茶能降低前列腺、肺、口腔、膀胱、结肠、胃、胰腺等多部位肿瘤发生的危险性。

暖胃、养颜 红茶暖胃、养颜，尤其适合女性饮用。红茶属于全发酵茶，经揉捻(切)、发酵、干燥等一系列工艺过程精制而成。红茶性温，有暖胃等多种作用。在红茶的加工过程中，茶多酚氧化成茶黄素和茶红素，多数糖类物质水解成可溶性糖，便产生了红茶特有的香气和口感。

不管喝什么样的茶，都要注意一些禁忌，如不要空腹饮茶，不要喝太烫的茶，不要喝太浓的茶，不要喝冷茶，不要饭后马上饮茶，不要饮长时间放置的茶，不要喝泡久了的茶，不要太烫的茶（60°左右为宜）等。

此外，孕妇不宜喝茶，由于茶叶中含有的茶碱有兴奋作用，这对胎儿的形成和发育是有一定的影响的；女性经期不要喝茶，冬天寒冷，一些女性喜欢通过喝茶来保持身体的热度，但是如果是在经期中本身失血过多，如果再喝茶的话，就会造成体内的铁流失，形成缺铁性贫血；老人冬季少喝茶，茶叶本身寒凉，老年人到了冬季，抵抗力下降，手脚容易出现冰凉的现象。

畏寒怕冷 阳虚体质多喝核桃红枣茶

一进入冬季，对于阳虚体质的人群来说，那是畏寒怕冷，手脚冰凉、关节冷痛、皮肤瘙痒、荨麻疹发作……诸多苦恼接踵而至。

广州市中医医院杂病门诊主治中医师高三德介绍，健康就是人体处于一种阴阳平衡状态。阳气是生命活动的动力，它能帮助人体维持体温、产生能量、促进代谢废物排泄。如果身体里阳气不足，即阳虚体质，人就会畏寒怕冷，尤其是四肢、背部及腹部特别怕冷，正所谓“阳虚则外寒”也。他建议此类人群多喝核桃红枣茶，具有温补脾肾、益气健脾的功效。

成分：核桃仁5个 ，红枣两粒，桂圆两枚，红茶3克。

用法：将核桃仁、红枣（掰开去核）、桂圆、红茶一起放入砂锅中，加入3碗水煮成两碗水，滤渣取汁。代茶温饮，每日1剂。

功效：温补脾肾，润燥通便，益气养血。这款养生茶还加入了桂圆和红茶，其中桂圆有补血安神的作用，红茶性温，有暖身驱寒的功效。该两味的加入，使得这款养生茶气血、阴阳同补，暖身驱寒效果更佳，非常适合阳虚体质者日常调理饮用。如果是经常手脚冰凉、怕冷的女性冬天的时候饮用这款茶，还有补血养颜的作用。

提醒：阴虚火旺体质及脾虚便溏者不宜饮用。

祛寒防病 不妨试试姜杏桃茶

中医常说“寒是百病之源”，因为人体的气血为身体各组织器官提供营养，并将人体的代谢废物运送出去，其得温而行，遇寒则凝。如果气血凝滞的情况得不到改善，最终导致气血淤积，各组织器官功能就会下降，严重时会导致疾病的发生。广州市中医医院杂病门诊主治中医师高三德提醒，冬季防病保健，祛寒保暖是第一要务。他推荐了一款有助祛寒防病养生茶——姜杏桃茶，有兴趣的街坊不妨一试：

材料：生姜10克，南杏仁15克，桃仁20克，冰糖适量。

做法：将生姜、杏仁、桃仁捣烂，再加入冰糖，放入杯中，冲入300ml沸水，加盖闷泡10~15分钟，趁热饮用。每日1次，尤其适合风寒感冒初期症状还不严重的人。

功效：有助于祛寒、暖身、润肺、开胃，适用于风寒感冒、咳嗽痰多色白、食欲不振等症。

不过，高三德也特别提醒，这款茶饮性质偏热，不适合体质偏热、阴虚火旺的人群饮用。（人民健康网综合自广州日报、中国中医药报、羊城晚报）