孙阳：移动互联网改变传统信息流向 保障用药安全

人民网北京12月29日电 （记者马晓慧）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

国家卫生计生委医疗管理服务指导中心主任孙阳做主题演讲

国家卫生计生委医疗管理服务指导中心主任孙阳出席“安全用药：认知与突破”主题单元，并发表了题为《互联网+下的合理用药与医院管理》主题演讲。

孙阳指出，以前，整个卫生系统的管理是一个分层垂直的管理方式，信息的获取需要从下面逐级向上传递，上面的指令则通过文件一层层向下传播，每一级传播标准不统一，存在很多问题。现在，移动互联网改变了传统的信息流向。我们可以通过移动互联网直接从基层医务人员和患者层面收集信息，在国家级平台进行统计、分析、处理，之后再从上往下传递指令。通过“移动互联网+医疗管理”的新模式，在国家管理平台上，国家卫计委打造了患者满意度平台、绩效考核平台、合理用药平台、短缺药品上报平台、合理用药评价平台等、通过大数据处理，进行分析反馈。

国家卫计委还创新了“移动互联网+患者用药安全”模式，上线患者安全学习报告系统。通过互联网，医务人员可以很方便地报告用药过程中出现的问题。我们可以通过原因分析，找到用药差错里面出现的问题，做到每月有反馈，每月有警示，每月给出解决问题的方案。

孙阳表示，国家卫生计生委医疗管理服务指导中心的工作宗旨是指导医疗服务，服务医疗管理，希望通过大数据为支撑互联网管理体系，为大家提供更好、更优良的服务。