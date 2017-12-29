数字本草公共服务平台与北京泛融科技达成战略合作，共同打造中药材产业区块链增信平台

12月28日，数字本草公共服务平台与北京泛融科技有限公司达成战略合作。天士力控股集团副总裁、数字创新事业群首席执行官、中药材板块首席执行官、安国数字中药都有限公司执行董事长刘晓煜女士、北京泛融科技有限公司首席执行官谭宜勇先生分别作为双方代表进行了战略合作协议的签署。本次签约由数字本草中医药电子商务有限公司副总经理覃智响先生主持仪式，中药材板块项目群管理总监、安国数字中药都有限公司副董事长邰震先生、数字创新事业群开发总监王宇航先生、数字本草中医药检测有限公司常务副总经理孙启生先生、天士力控股集团物流中心副总监潘津平先生、数字本草中医药电子商务有限公司电商服务总经理杨冬先生、天士力控股集团数字创新事业群首席战略官、数字本草中医药电子商务有限公司信息&国际服务总经理齐新女士，北京泛融科技有限公司首席运营官吴斌先生等领导应邀出席签约仪式。期间，双方就区块链技术在中药材产业领域的应用和行业价值等议题进行了座谈。

战略合作签约仪式

数字本草公共服务平台是由国内外知名解决方案专家组成的国际数字创新团队携手顶级软件方案提供商SAP协同创新，打造的全球最先进的中药材专业服务平台。平台以中药材电子交易、中药材第三方检测和全程质量追溯“三网合一”为核心，信息、追溯、质检、仓储、金融、电商、标准化、国际化在内的八大服务体系, 为药材种养殖、饮片加工、工业企业、医院药房及零售终端的从业者提供全方位服务，加速产地直连，跨境寻源，实现优质、优价、便捷。不仅实现中药材产业的转型升级，全产业链的资源整合，而且有力支撑中药工业、中医药服务业，联动国内，走向世界。

北京泛融科技有限公司是一家集共享计算、企业级区块链、金融科技为一体的区块链技术专业服务商。该公司由国内知名区块链极客谭宜勇博士后于2016年创立。旗下自主研发的“蜂巢链”是一款基于区块链的共享计算服务平台， 为客户提供可扩展，安全，易于使用的专属链账本、共享链账本、App内容防护、共享计算等产品。广泛应用于互联网基础服务的云计算服务商、银行、保险、农业、游戏、娱乐等行业，并为企业及个人提供数字资产交易，数字资产融资等解决方案。泛融科技自成立以来已经成功申请十多项国家专利，并多次荣膺国内区块链行业联盟及媒体评选的区块链优秀案例奖项。

数字本草公共服务平台

此次数字本草与泛融科技强强联手共同推进新技术在传统行业的创新与应用，共建区块链社区新生态，标志着区块链技术在中药材领域的”创世、创态“之举。后续，将由双方共同组建联创项目团队整合国际创新技术和专业领域人才，联合打造首个中药材产业基于区块链技术应用方案的可信生态联盟，为全产业上下游各类客户及金融保险机构构建诚信生态环境，为实现区块链+供应链金融、资产管理，保险风控，质量溯源等应用场景构建增信平台， 共同促进中药材在线交易综合服务平台的安全性，可靠性，实现“优质、优价”，构建金融通路，加速中药材行业及中医药产业的全球跨越式发展，让我们拭目以待。

签约仪式嘉宾合影

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）