安翰胶囊机器人开创“ATM机式”智慧医疗

人民网北京12月29日电 今日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。会上，各界专家学者分别就医疗创新、智慧医疗、慢病防控、健康社区、医院发展、分级诊疗带来各种创新思路、创新想法。



上海安翰医疗董事长吉朋松

医疗创新：我国自主创新胶囊胃镜机器人

会上，上海安翰医疗董事长吉朋松介绍了我国完全自主创新的安翰胶囊胃镜机器人：喝一口水，吞下一颗胶囊大小的胃镜机器人，即可无痛、无创、无麻醉地完成胃镜检查，无需插管，更没有恐惧和交叉感染，舒适安全，过程简单，易于接受。

安翰磁控胶囊胃镜的领衔研发人、中国工程院院士李兆申教授指出：“中国每年有1.2亿高危人群需要做胃镜，专业内镜医师不足4万，巨大的医疗缺口造成绝大多数亟需做胃镜的患者无法得到检查，对胃镜的恐惧和排斥也导致很多人不愿意接受检查。”

在《中国磁控胶囊胃镜临床应用专家共识》中指出：“磁控胶囊胃镜是胃镜检查和胃癌筛查的重要工具。”安翰胶囊胃镜机器人目前已经在全中国近千家医疗机构普及应用。

开创从大数据到大服务的智慧医疗

如何通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式，实现真正的智慧医疗？吉朋松在本次论坛上进行了题为《智慧医疗从大数据到大服务》的演讲，其中指出：安翰胶囊胃镜全新的检查手段，融入了人工智能提高数据分析能力，采用远程化的云端会诊机制，为大数据采集研究和胃疾病治疗提供了有力保障。通过安翰打造的云平台技术，三甲医院可以跨越地域限制，为各类各级医疗机构、卫生机构、体检机构提供专业的阅片服务，使二三线城市老百姓也能享受到高端医疗资源。

对于未来的发展，吉朋松打了个比方：现在银行和ATM机遍布大街小巷，只要符合安全要求，就可以存钱和取钱。类比胶囊胃镜，在符合安全的前提下，将来可以用社区化服务的途径，用ATM机服务模式获取人体相关数据，再输送到后面的“银行”（即医院），由专家进行诊断和医疗，实现极为方便准确的胃病胃癌普查和筛查。