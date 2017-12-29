“健康中国（2017年度）摄影大赛”获奖名单揭晓

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 一个镜头捕捉健康之美，一个角度传达科技前沿，一张照片见证医患真情，一份参与发现传播快乐！

12月29日，在第十届健康中国论坛上，“健康中国（2017年度）摄影大赛”万元大奖最终颁布！中国摄影家协会主席、人民日报摄影部主任李舸亲临颁奖仪式现场，为大会致辞并为获奖者颁奖。

这项历时一年，由人民日报社人民网、健康时报联合主办的摄影大赛，秉着“记录健康中国历程；呈现医学发展之美；展示健康生活状态”的评选宗旨，以“专业、品质”为评选原则，在李舸主席等20位专业评委会意见与大众网络投票统计下，产生最终获奖名单。

中国摄影家协会主席、人民日报摄影部主任李舸进行颁奖致辞

“此次健康中国摄影大赛初衷，是要动员医务工作者，拿起相机见证健康中国的进程，反映中国医改成就，展示医疗领域风貌，看到百姓的健康生活，医患的真情互动，医护工作者的担当与艰辛不易。” 李舸主席2003年5月非典期间，曾经主动申请在中日友好医院呆了十多天拍摄新闻图片，那段经历让他此生难忘，近距离见证了医务工作者的艰辛。

“健康中国（2017年度）摄影大赛”是年度健康中国论坛的子项目，自去年年底启动以来，不仅普通受众参与度高，全国三甲医院的医护人员、摄影宣传人员更成为投稿主力军，此外地方部委、宣传中心人员也积极与大赛组委会对接，宣传地方的健康生活面貌。

大赛旨在动员医院宣传工作者、医生、社会各届摄影专业人士、业余爱好者拿起相机，记录与见证健康中国的伟大进程，反映中国医改的巨大成就，展示医院改革发展与医护人员的精神面貌，呈现健康生活的方方面面。

李舸主席为健康中国摄影大赛一、二等奖获奖者颁奖

这一年，大赛主委会从2000余幅投稿中，甄选出具有新闻时效与价值的主题图片，推出双周榜榜单18次。那些隐藏在医院内外的摄影高手，用色彩、光线、影调和视角，彰显着医生的尊严和价值，透视着生命的脆弱和坚韧，让我们品咂出生活的千滋百味。

从辽宁到海南，从广东到新疆，全国百余家知名三甲医院、地方知名医院参与到大赛中；投稿作者遍布北京、上海、重庆、广东、江苏、河南、河北、湖南、浙江、安徽、山东、云南、海南、陕西、广西、福建、内蒙古、青海、新疆等，几乎辐射全国。

2017年，这场聚拢了全国百余位摄影者，粘合了人民网网友、健康时报报纸读者、健康时报网站与客户端受众的健康中国摄影大赛，在持续一年的发力中加深了与医生群体、地方医院互动，让我们更加敬重医者、理解医疗行业，也对健康中国下的健康生活有了更深刻的体验与展望。

守先待后，“健康中国（2018年度）摄影大赛”将等你一起出发，继续用镜头拨开光影，见证前行中的健康中国！

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