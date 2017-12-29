中国摄影家协会主席李舸：用镜头记录医患真情和互动

中国摄影家协会主席李舸在健康中国摄影大赛（2017年度）颁奖仪式上致辞

人民网北京12月29日电 （记者高奕楠）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

中国摄影家协会主席、人民日报社摄影部主任李舸在2017年度健康中国摄影大赛颁奖仪式上致辞表示，从大赛征集上来的作品中能看到百姓的健康生活，医患的真情互动，医护工作者的担当与艰辛不易。

李舸回忆，2003年北京非典时期，他曾经主动申请去中日友好医院“住”了十多天医院。这十几天的驻院观察令他此生难忘，近距离见证了非典定点预防以及医务工作者的艰辛。那些能留下来的、能战斗在一线的医务工作者非常值得尊敬。

“艺术扎根生活沃土，服务基层群众。人民日报社人民网与健康时报设立这个大赛的初衷就是要动员医务工作者、专业摄影人拿起相机见证健康中国的进程，反映中国医改成就，展示医疗领域风貌。”李舸称，此次比赛，参赛者都来自医院，他们当中有的是医院的宣传工作者，有的是普通的医生和护士，从他们记录的这些珍贵的影像中，我们看到了价值。一线医务工作者在诊疗的同时，记录这个时代的变迁，记录我们周围的发展，这是难能可贵的。