人民网北京12月29日电 （记者权娟）昨天下午，国家中医药管理局发布了2016年中医药健康文化素养调查结果：2016年全国中医药健康文化知识普及率为91.86%，2016年中国公民中医药健康文化素养水平为12.85%，即每100个15～69岁的人群中，超过12人具备基本的中医药健康文化素养。

调查显示，中医药健康文化知识普及率和素养水平较2014年均有显著提高，城乡之间中医药健康文化知识普及率差异缩小。中医药健康文化知识阅读率、信任率较高，2016年中医药健康文化普及率为91.86%、中医药健康文化知识阅读率为89.70%、信任率为89.30%，行动率为52.83%，呈现出中医药健康文化知识信任率高于行动率的特点。

数据显示，2016年中国公民中医药健康文化素养水平五维度由高到低依次为：中医药信息理解能力素养水平32.33%、中医药基本理念素养水平24.54%、中医药健康生活方式素养水平24.44%、中医药文化常识素养水平24.14%、中医药公众适宜方法素养水平3.74%。显示公众对中医药健康文化知识的需求已经从掌握中医药知识理论变为了解应用中医药适宜方法。

中医药健康文化知识普及方式的回顾性调查显示，医疗服务机构成为中医药健康文化知识普及的主要场所，普及率为70.65%。大众媒体中医药健康文化知识普及情况调查显示，电视成为中医药健康文化知识普及的“第一媒体”。

老年人群、文化程度较低者、经济水平较低者是今后开展中医药健康文化素养促进工作的重点人群。从年龄分布来看，60～69岁年龄段的人群中医药健康文化素养水低于平均水平。从文化程度看，文化程度越高，中医药健康文化素养水平越高，反之亦然。从经济收入看，经济收入水平越高，中医药健康文化素养水平也随之上升。

针对报告，国家中医药管理局将加大重点地区、重点场所、重点人群的中医药健康文化普及工作力度。实施中医中药中国行——中医药健康文化推进行动等跨部门健康行动，对老年人、较低文化程度公民等重点普及人群提供有针对性的健康指导服务。突出中医药适宜方法技能及运用相关知识的普及，组织专家引导公众科学合理使用中医药公众适宜技术和方法，充分发挥医疗机构、大众媒体在中医药文化宣传和知识普及工作上的重要作用，继续推动民众实现中医药健康文化知识由“信”到“行”的转化。构建中医药健康文化素养水平持续监测制度，推动调查工作常态化、制度化。

据悉，本次调查采取城乡分层原则、多阶段随机抽样方法，在全国30个省区市选择了170个城市点和158个农村点，调查对象为19～69岁的常住人口，一共89095人，有效率为98.36%。