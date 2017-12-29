从姑苏迈向未来 中国心血管研究协作组成立

2017年12月28日，中国多位心血管临床研究科学家齐聚苏州，共同参与一场看似平常的学术工作会议。出席本次会议的专家包括中国心血管健康联盟主席葛均波院士、北京大学第一医院霍勇教授、首都医科大学附属北京安贞医院赵冬教授、北京大学临床研究所武阳丰教授、中国疾病预防控制中心慢病中心副主任周脉耕教授、南方医科大学第一临床医学院王滨燕教授以及十几家医院的心内科主任。就在会上，中国心血管研究协作组（GUSU Group）正式成立。从协作组发布的工作方向看来，它或许将直接影响我国心血管临床研究领域未来格局。

葛均波：中国心血管研究如何更上层楼？

中国心血管健康联盟主席、中国心血管研究协作组专家委员会主席葛均波院士首先阐述了建立GUSU Group的意义和工作方向。根据流行病学调查显示，中国心血管病患病率仍然处于持续上升阶段。当务之急，就是要开展更多心血管领域的临床研究，积累中国人群的临床数据和循证医学证据，为中国人群提供精准的诊治方案。然而，我国的心血管领域临床研究，无论从质量和数量上和国际发达地区比较仍有差距。

2016年，国内发表在顶级四大SCI期刊（New England Journal of Medicine、JAMA、Lancet以及BMJ）的稿件有184篇，但心血管领域的高水平文章较少，很多研究发表在IF在1～3分的期刊上。葛均波院士分析，并不是学科本身没有热点话题。事实上，中国的医学家完全有能力提出当前心血管领域最紧迫的科学问题，关键还是需要有计划、有分工地开展系列临床研究，联合研究单位协同创新。虽然目前我国有一些各具特色的心血管研究平台，但并没能整合资源共同发展。由此，建立完善的研究设计、数据管理与统计平台，是学界的共同心愿。

Gusu Group，打造临床研究的中国舰队！

葛均波院士表示，GUSU Group不仅仅是开展临床研究，还会成立心血管领域伦理委员会、开展研究培训、完成第三方试验机构认证、建立大数据和数据库平台并协助临床研究发表。霍勇教授也在致辞中指出，中国心血管研究协作组（GUSU Group）的成立可谓恰逢其时。据了解，GUSU Group作为研究型、非营利性学术团体，由国内具有一定疾病诊疗和科研实力的医疗单位联合组成。通过开展多中心临床试验，为心血管疾病临床实践提供高级别的循证医学证据，促进我国心血管疾病医疗、科研活动的规范化、现代化和国际化，提高我国心血管疾病诊治水平和国际地位。

会上，中国疾病预防控制中心慢病中心副主任周脉耕教授围绕做好心血管疾病防控工作提出了几点考虑，同时对GUSU Group未来参与慢病防控相关研究提出希望。南方医科大学第一临床医学院王滨燕教授汇报了心血管伦理委员会的筹备工作和计划。中国心血管健康联盟医学部夏华城总监介绍了研究协作组的基本情况，全国第一批成员单位共55家医院，本着平等、协商、统一、规范的机制，按照GCP原则开展工作。同时，也会在临床发表阶段充分遵循按贡献排名的原则进行成果分享和效益归属。最后，首都医科大学附属北京安贞医院的赵冬教授和北京大学临床研究所武阳丰教授分别为GUSU Group的成立和未来规范提出了多项建议。

塑造本土学术品牌，期盼世界级成果

心血管领域的专家学者，对于TIMI团队都不陌生。1984年，TIMI study group正式成立并专注于心血管领域的临床研究。以“TIMI＋数字”命名的研究序列，为全球心血管临床研究提供了数十个重要的研究成果。葛均波院士总结认为，随着我国心血管病学的发展，时代呼吁我们能够塑造本土的学术品牌，创建具有国际水准的临床研究组织。也正因为这样，GUSU Group在规划阶段就参考了TIMI study group, George Institute等国外学术机构的经验，并且根据实际情况进行了本土化的改造。期望GUSU Group能够在中国的学术土壤里生根发芽，通过3年左右时间积累经验、完善团队，最终能够促成世界级的研究成果。