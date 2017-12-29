“心馨心血管精准医疗扶贫”项目正式启动

2017年12月27日，会战2020-人民健康公益行动计划——“心馨心血管精准医疗扶贫”项目在苏州正式启动。 “会战2020-人民健康公益行动计划”是由人民日报社、国家卫生计生委、国务院扶贫办、农工党中央指导，国家卫计委医政医管局和人民网·人民健康共同主办大型公益活动。

习近平总书记强调指出，没有全民健康，就没有全面小康。到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，全面实现脱贫。为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，人民日报社人民网与国家卫生计生委医政医管局携手合作，面向全国832个贫困县，开展“人民健康公益行动计划”，构建人民健康公益援助信息平台，通过这些平台，给乐于公益的机构和人群提供渠道，让需要帮助的832个贫困县及当地百姓更顺畅地获得帮助。

“心馨心血管精准医疗扶贫”项目由中国心血管健康联盟与国家卫生计生委发展研究中心、人民网·人民健康共同实施，致力于推动中国心血管健康事业发展，提高中国心血管疾病防治水平，在国家卫计委的领导下，结合国家扶贫战略，积极推动贫困地区的心血管防治工作，从健康教育到慢病防治，从体系建设到人才培养等方面共同努力，为贫困地区的百姓带来健康。

此次项目启动仪式由中国人民解放军总医院陈韵岱教授主持。国家卫生计生委医政医管局王毅处长，国家卫生计生委卫生发展研究中心医疗保障研究室顾雪非主任，中华医学会心血管病学分会主任委员、中国心血管健康联盟主席葛均波院士，中国心血管健康联盟副主席霍勇教授，人民网·人民健康董雪松副总经理，中国心血管健康联盟秘书长方唯一教授，新疆医科大学第一附属医院马依彤教授等嘉宾以及媒体代表共同出席。

王毅处长表示，国家卫生计生委医政医管局对“会战2020-人民健康公益行动计划”高度重视，并将对项目的顺利开展给予全力支持。党的十九大报告指出，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺，并对坚决打赢脱贫攻坚战进行了全面部署。打赢这场攻坚战，我们医疗卫生战线上的同仁肩负着非常特殊而重要的使命。此次“心馨心血管精准医疗扶贫”项目的启动，贯彻了国家卫计委对卫生系统扶贫工作部署的精神和任务。项目提出的一系列救助支援计划，为贫困地区心血管疾病防治体系建设、优质医疗资源下沉搭建了很好的救助平台。期待这一项目的实施能让更多的群众不再 “因病致贫”、“因病返贫”。

图为：此次活动人民健康网副总经理董雪松致辞

董雪松副总经理表示，近年来，各地在探索健康扶贫方面做出了积极的尝试，在树立典型、挖掘亮点、总结经验、提供平台方面，人民日报社人民网一直不遗余力，人民网和国家卫生计生委医政医管局合作启动“会战2020-人民健康公益行动计划”，旨在以中央媒体的力量，讲好扶贫故事、推广好经验方法、在全社会形成强大的舆论正能量，更好的助力健康扶贫工作的实施。同步启动的人民健康公益援助信息平台包含了提供健康救助入口、弘扬健康救助公益事迹、发布救助动态信息、引导救助互动交流等功能。未来我们还将充分利用这一平台，启动更多公益项目，助力健康扶贫事业发展。人民网·人民健康将保持高度的责任感和使命感，为脱贫扶贫营造有利的舆论环境并提供全方位的舆论支持。

顾雪非主任从政策研究的角度剖析了我国健康扶贫工作的现状和面临的挑战。顾雪非主任指出，作为脱贫攻坚工作里的“硬骨头”，可以预测，健康扶贫工作并不会随着2020脱贫攻坚工作结束而结束。国家层面的健康扶贫工作启动以来，开展了一系列重要举措，除了政府层面的，健康扶贫工作的开展，还需要社会各方力量共同努力。其中，相关公益项目的启动和开展发挥了重要的补充作用，另外一方面，公益项目在开展过程中摸索出的一些经验总结，对于将来国家健康扶贫相关制度政策的完善，建立长效机制，将有重要的借鉴意义。

图为：此次活动中葛均波院士致辞

葛均波院士表示，我国改革开放以来，随着人民生活水平的提高，高血压、糖尿病等慢性疾病发病率逐年升高，慢性疾病的防治面临着严峻的挑战。在我国农村地区，人民群众的发病率在升高，但医疗水平却并未得到明显改善，这是最新数据显示我国农村心血管疾病死亡率超过城市的主要原因。此次中国心血管健康联盟与国家卫生计生委发展研究中心、人民网·人民健康共同启动“心馨心血管精准医疗扶贫”项目，希望在卫计委的领导下，结合国家卫生扶贫战略，通过多方合作，从健康教育普及到慢病防治体系建设、以及人才培养等各方面推动我国心血管健康事业的发展，力争早日迎来我国心血管事件死亡率拐点的到来。 图为：此次活动中霍勇教授在做项目方案介绍

霍勇教授就“心馨心血管精准医疗扶贫”项目基本情况和开展规划进行了详细介绍，据悉，该项目的合作方将在以下领域开展合作:

一是心血管疾病防治人才的培养。双方将结合各自的资源优势，根据扶贫县的人才现状，以及心血管疾病防治的需求，制定针对性的人才培养计划，提供短期培训、中期进修、长期培育的方式，用三年的时间，解决扶贫县的心血管人才的培养的问题。

二是心血管疾病防治体系的打造。针对贫困县的心血管疾病的防治形势的需求，和当地卫计委一起，制定本县的心血管疾病的防治体系，重点在于两个体系的打造，第一是围绕急性心肌梗死救治的体系的打造，建设胸痛中心体系，建立重大的危及生命的心血管疾病的救治体系，减少因病致贫。另外，结合扶贫县的心血管慢病的情况，结合制定慢病的防治战略和体系，重点在于心血管慢病的筛查和治疗以及管理体系的打造。构建县、乡、村的慢病防治体系

三是心血管防治的优质心血管医疗资源的下沉。充分利用优质的专家资源下基层，建立远程心血管会诊体系，以及远程手术指导，利用这三个方面的手段和方法， 把优质的医疗资源下沉到当地。做到心血管疾病的大病不出县。

四是支持心血管的学科体系建设 ，培养带不走的医疗队。为贫困县捐赠远程教育的设备， 通过建设直接投放到科室的远程教育设备， 做到县级医院的医生足不出户， 可以随时接受到大医院的讲课和教育，可以接受到最新的临床诊疗的更新，同时 参与病例讨论，通过日程的诊疗中的教育，讨论提升临床诊疗水平。

五是为贫困县捐赠药品和器械。积极寻找社会资源， 为低保和五保群众的心血管疾病的防治， 寻找药品和器械的捐赠，降低百姓的治疗经济负担。

六是心血管防治健康理念的传播。共同积极宣传健康生活方式理念， 包括限盐，少油，少抽烟等健康生活方式， 倡导健康的生活方式， 减少贫困地区的心血管疾病的患病率等。

活动最后举行了设备捐赠仪式，向新疆、青海等地区的贫困地区捐赠医疗设备，帮助这些地区更好的开展心血管疾病的防治工作。