华盖医疗基金主管合伙人曾志强：医疗健康投资 青睐国产医疗器械

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

在“新业态：产业论坛”环节，医药产业投资界代表华盖医疗基金主管合伙人曾志强结合当前资本力量在国产医疗器械领域发挥的作用，进行深入剖析梳理。

华盖医疗基金主管合伙人曾志强

“过去对资本有一些误解，很多人认为资本就是唯利是图。”曾志强认为，好的资本除了提供资金以外，还能够帮助企业嫁接行业资源、优化企业战略、完善公司治理、协助上市以及维护、提供专业咨询等，这些功能远比简单地资金提供更为重要。

据悉，华盖在医疗健康领域已经累计投资70多亿，投资了37个公司，现在已有17家公司在国内和国际市场上市。

曾志强坦言，在众多医疗健康投资方向中，尤其看好医疗器械领域的发展。“从这几年融资的情况来看，医疗器械领域也是特别热门的领域，无论是并购，还是数量，还是金额，都创下了历史最高的增速，细分领域也是得到资本亲睐最多的。”曾志强认为，国内医疗器械领域上市公司营业收入超过10亿，企业数量也在逐年增加。

这些企业的发展都离不开资本的助力。曾志强举了包括朗润医疗、万东医疗、安翰医疗等数家企业发展的例子，“我们帮助他们在注册报批，还有进入标杆型的医院，以及上市融资方面，做了大量工作，这些企业的发展在资本的帮助下取得了长足的进展。“曾志强说。

最后，曾志强表示，华盖医疗基金作为有情怀、有温度的资本，特别乐意和国内的医疗器械企业一道，携手产融结合，把中国的医疗器械做大做强。