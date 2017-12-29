伊利集团副总裁陈福泉：“用责任守护健康”是伊利的终极目标

伊利集团副总裁陈福泉在“新业态：产业论坛”上做主题演讲

人民网北京12月29日电 （记者马晓慧）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

伊利集团副总裁陈福泉在出席“新业态：产业论坛”时，发表了题为《助力美好生活，让世界共享健康》的主题演讲。

陈福泉在演讲中指出，对于伊利来说，健康不仅是一种生存状态，也是人类最基本的需求之一；健康不仅是一种品质要求，也是产品最关键的符号之一；健康不仅是一种发展理念，也是企业最核心的标志之一；健康不仅是一种提升方向，也是社会最重要的价值之一；健康不仅是一种人类理想，也是世界最期待的目标之一。“用责任守护健康”是伊利健康工作体系的终极目标。

陈福泉称，伊利在发展中，秉承“平衡为主、责任为先”的法则，担负起作为乳业龙头的社会责任，伊利“守护健康”的责任具体体现在：一是做健康世界的贡献者。伊利对企业社会责任管理体系进行全新升级，构筑为面向未来的“共享健康可持续发展体系”。伊利在企业社会责任领域还开创了3个“第一”：行业内第一个成为联合国全球契约成员的中国企业，第一个共享健康可持续发展体系，行业内第一个将联合国可持续发展目标落地的企业。通过社会责任担当，伊利为人们“美好生活”理想的实现，为构建健康世界作出努力。

二是做环境友好的守护者。“绿水青山就是金山银山”，伊利深刻认识到生态美好对健康事业的意义。在生产中，伊利推行“绿色产业链”战略，带动产业链上下游，绿色、可持续发展。此外，伊利在东北湿地保护项目，生物多样性方面也做出卓越贡献，受到世界自然基金会以及联合国相关机构的点赞。

三是做公益亲善的前行者。伊利将支持社会公益作为企业可持续发展的具体行动。在关注国民营养健康、青少年教育、精准扶贫、应急救灾等公益项目中，始终走在前面。目前，伊利已经为社会公益事业累计投入资金8亿元。

四是做社群融洽的推动者。社群融洽推动社会和谐，社会和谐促进健康事业。伊利以公益之心，关注社群的融洽和谐。我们通过“伊利方舟”项目，开展“儿童成长安全”教育，教会孩子自我保护，改善社区儿童的安全教育状况，直接让20余万孩子、老师、家长受益。

陈福泉倡议，推动健康中国建设，促进人类健康福祉依然任重而道远，需要全社会共同努力。伊利在发展中，以生产健康食品为第一要务，引领行业生态的不断转型升级，履行龙头企业的社会公民责任，致力于“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”。未来，伊利将继续以实际行动促进人类健康福祉。