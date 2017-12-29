中国工程院院士樊代明：健康应该注意“四个全”

中国工程院院士、副院长，空军军医大学西京消化病院长樊代明做主题演讲

人民网北京12月29日电 （记者马晓慧）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。中国工程院院士、副院长，空军军医大学西京消化病院长樊代明在“新视野：院长论坛”环节发表主题演讲表示，健康应该注意“四个全”。

樊代明在演讲中指出，健康应该是“四个全”：一是全民健康。不是一个人健康就能健康，如果在这个人的周围，包括家里和单位，甚至范围大一点，都有病人，这个人能健康吗？

二是全程健康。不是只有一段时间健康就叫健康，应该是生命的全程都健康才叫健康。假如少年的时候没有注意维护健康，就可能在老年时出现问题。

三是全身健康。全身各器官都健康才是健康。如果哪个器官得了病，就要请医生呵护它，让所有的器官慢慢地一起衰老。

四是全能健康。生命不只是活着，还要有质量。