詹启敏院士：提高科技水平 发展精准医学

中国工程院院士、北京大学副校长、医学部主任詹启敏做主题演讲

人民网北京12月29日电 （记者高奕楠）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。中国工程院院士、北京大学副校长、医学部主任詹启敏在“新视野：院士论坛”上发表主题演讲，聚焦“科技创新与医学发展”。

詹启敏表示，临床上任何一项新的技术、新的装备、新的药品的应用都是医学科技发展的结果。从最早的听诊器、手术刀、显微镜到今天的精准医疗、人工智能，医学已经走过了一个完整的科技发展历程。

“健康是老百姓的基本需求，也是老百姓的最高需求。”詹启敏指出，重大疾病是造成我国人力资源丧失和经济损失的主要原因，已成为我国社会和经济发展过程中不可回避的严重障碍，是建设小康社会迫切需要解决的问题。因此，能否提高我国重大疾病诊疗水平、提高对公众的医疗服务能力、提高健康管理和服务能力，很大程度上取决于医学科技水平的全面提高。

詹启敏表示，精准是医学发展的目标和要求，转化和整合是医学发展的模式和机制。精准医学主战场是医院和社区，需要大样本和大数据支撑，需要政产学研用的合力，需要与监管科学同步发展。精准医学是医学发展的历史机遇，将改变目前很多临床诊断和治疗的标准、规范、指南。