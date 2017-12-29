俞梦孙：实施健康中国战略 我们拥有得天独厚的优势

中国工程院院士、中国生物医学工程学会名誉理事长俞梦孙做主题演讲

人民网北京12月29日电 （曾璇）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。中国工程院院士、中国生物医学工程学会名誉理事长俞梦孙在“新视野：院长论坛”环节进行主题演讲时表示，中国在实施健康战略上存在得天独厚的优势。

俞梦孙指出，党的十九大提出了“实施健康中国战略”的号召，有关人民健康的战略思想是中国“医改”前进方向的指示灯。新时代的中国医改，其根本目标应该是以人民健康为中心，这也是健康中国的战略方针。新时代的新征程，是把以治病为中心的卫生方针转变为以人民健康为中心的人民健康系统工程，具体来说，就是要把中华传统健康文化精髓和以钱学森系统科学理论方法为代表的现代科技相融合，形成一个新的学科。

他表示，人类健康工程这样一个学科，不仅对数量巨大的已病者或亚健康者有效，而且有助于提升人类自身的能力，使人类更加健康和强大。而人民健康的思想，就是要让13亿民众共同享有健康，包括已经患病的民众。只有当患者恢复了健康，恢复了自身的组织功能，才能真正祛病，这就是13亿民众实施健康医学的模式。

对于实施健康中国战略，俞梦孙充满了信心：“与世界各国相比，中国在实施健康战略上存在得天独厚的优势。首先，中国人的世界观是尊重自然，顺应自然。其次，中华优秀传统文化与钱学森系统科学思想的融合是可以支撑健康战略的理论和方法。最后，也是更重要的一点，是以人民为中心的健康战略‘动员令’已经将健康融入所有政策。”