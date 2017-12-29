人民日报社社长杨振武：主流媒体助力健康中国理念落地生根



人民日报社社长杨振武在开幕式上致辞

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。人民日报社社长杨振武参加论坛开幕式并致辞，以下为致辞全文：

各位来宾、各位朋友：

大家上午好！

一阳初动处，万物始生时，在冬至刚过的岁末时分，很高兴与各位相聚在由人民网和健康时报社共同主办的第十届健康中国论坛，共同畅谈健康话题。首先，我代表人民日报社向各位来宾的莅临表示热烈欢迎和衷心感谢！

健康是人类追求的永恒话题，在通往民族复兴的伟大征程上，推进健康中国建设，实现全民健康是亿万人民的共同期盼。近年来，以习近平同志为核心的党中央牢牢把握人民群众对美好生活的向往，将人民健康摆到优先发展的战略地位。党的十九大报告作出实施健康中国战略的重大部署，强调“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”，并对完善国民健康政策，深化医药卫生体制改革等多个方面提出明确要求。党中央的这一战略部署，鲜明体现了始终把人民利益摆在至高无上地位的宗旨意识，对于让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，进而不断满足人民日益增长的美好生活需要具有重大意义，必将为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

人民日报作为党中央机关报，始终坚持以人民为中心的工作导向，努力通过健康传播服务人民群众。近年来，我们集中“人民系”优质丰富的媒体资源，全力做好健康中国有关宣传报道和宣介推广。在上届健康中国论坛上，我们的人民健康全媒体服务平台成功上线，之后不断丰富功能、及时优化升级，成为中央媒体服务全民健康的重要平台。今年以来，我们又陆续上线“人民好医生”等多款新媒体产品，使得人民日报健康传播矩阵不断发展壮大，在医疗卫生和健康传播领域发挥了重要的作用。

成绩令人振奋，前景十分光明，健康中国建设之路依然任重道远。必须看到，随着社会发展与时代变迁，我们仍然面临着多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，广大人民对健康产品、健康服务的需求日益旺盛，聚焦在医药卫生领域不平衡不充分的各类矛盾表现仍然十分突出，改革发展的任务还十分艰巨。没有全民健康，就没有全面小康。我们相信，只要把人民健康放在优先发展的战略地位，大力实施健康中国战略，就能在符合我国国情的卫生与健康发展道路上行稳致远，让广大人民放心满意。在这一过程中，人民日报社愿与社会各界力量携手，努力做好以下四方面工作：

一是传递中央精神，为健康中国凝神聚气。大力宣传健康中国战略，是主流媒体义不容辞的责任。我们要加强正面宣传，做好科学引导，传递权威声音，大力宣传党中央关于健康中国的决策部署，宣传好推进健康中国建设的重大意义、总体战略、目标任务和重大举措，推动 “将健康融入所有政策”这一工作方针的贯彻落实，增强全社会对健康中国建设的整体认知普遍认同，使健康中国的理念在全社会落地生根。

二是发布专业信息，为健康中国扶正祛邪。当前，信息传播方式深刻变化，信息获取渠道更加多元。这在进一步丰富大众认知的同时，也对人们的信息鉴别能力提出挑战。澄清谬误、明辨是非，是媒体的职责使命。我们要用老百姓听得懂的语言和愿意听的方式，大力宣传健康领域的专业信息，普及科学知识，增强公众辨别能力，大力发展健康文化，提升全民健康素养。要深入宣传健康优先的理念，提升全社会对医疗卫生、健康行业以及自身健康的关注度，形成全社会关心健康、全面提升人民健康水平的良好社会氛围，推动形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式。

三是打造知名品牌，为健康中国强筋壮骨。健康产业需要一批高端品牌来引领，进而带动产业结构不断优化升级。我们要关注健康领域自主品牌的成长，讲好健康品牌故事，以标杆力量促进一批健康企业做大做强，让健康产业筋骨强健、加快发展。同时，大力推进新闻媒体融入大健康产业，积极发挥媒体的展示窗口和桥梁纽带作用，不断增强健康类媒体服务能力，推出更多有力度、有厚度、有温度的健康类新闻产品，为健康中国建设提供全方位的信息服务和智力支持。

四是传承优秀传统医学文化，为健康中国固本培元。中医药是祖先留给我们的宝贵财富。习近平总书记强调，中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。当前，传统医学的治疗理念正逐渐为世界所接受，世界范围内对中医药的需求日益增长，中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。我们要加大对传统医学文化的传播力度，注重扬弃、去粗取精，深入发掘蕴含其中的传统文化底蕴，展示具有中国魅力的思维方式、传统习俗、行为规范等等，在推进中医药现代化过程中，积极推动中医药走向世界，把其作为讲好中国故事的重要内容。

各位来宾、各位朋友，健康中国论坛已经成功举办十届，取得了一系列显著成果，成为推进健康中国建设重要的交流平台。希望论坛以十周年为新的起点，深入交流研讨、积极建言献策，为实施健康中国战略做出新的贡献！

最后，预祝论坛圆满成功！祝各位朋友新年快乐，身体健康！谢谢大家！