奶酪是一种发酵奶制品，被认为是浓缩的牛奶，很有营养。近日，德国《明星周刊》上一篇题为《不要再吃这四种奶酪了》的文章却提出，薄片奶酪添加了致病的磷酸盐；低脂奶酪和低钠奶酪含有较多有害添加剂；甜奶酪含有大量糖以及疑似致癌的甜味剂，不能再吃了。

笔者看到了这篇文章，认为奶酪虽然确实存在一些添加剂，但不能吃的结论有失偏颇。奶酪还是很健康营养的一种食物。对此，我对奶酪经常被误解的几点谈谈自己的看法。

薄片奶酪的磷酸盐含量很安全。六偏磷酸钠、磷酸氢二钠等磷酸盐都是国家允许使用的食品添加剂，奶制品、小麦粉及其制品、杂粮粉、焙烤食品、熟肉制品、冷冻水产品、冷冻饮品等均可添加，它的安全性经过了风险评估。

不是所有的薄片奶酪都含有磷酸盐，即使添加了，也在国家规定范围内，完全可以放心食用。

低脂奶酪是用了脱脂乳粉。对比某品牌的奶酪发现，原味奶酪脂肪含量为20.4%，而低脂奶酪为12%，后者比前者降低了8.4%。这主要是因为后者以部分脱脂乳粉替代了奶油，并非加入有害健康的添加剂，可以放心吃。

低钠奶酪还是比较健康的。奶酪加工过程中需要添加盐，这不仅能调味，还能抑制微生物生长，使奶酪风味更佳。笔者调查市面上17种奶酪后发现，其盐含量均在170毫克/100克到1800毫克/100克之间。

甜奶油干酪少量吃。市面上17款奶酪的糖含量在0~6克/100克之间。即使按照6克/100克的含糖量计算，吃50克奶酪也不过摄入3克糖，不用过于担心糖摄入过量。

文中提出的甜味剂——阿斯巴甜致癌，到目前为止也没有明确的研究可以证实。而且国标规定非熟化干酪中，阿斯巴甜的最大使用量为1克/1千克，一个50公斤的成年人每天吃2千克奶酪也不会摄入过量。

奶酪营养好，但能量较高，把握好吃的量很关键。当天不喝牛奶的话，可以吃25~50克的奶酪，最好选择钠含量、糖含量较低的奶酪；如果已经摄入足够的牛奶或奶制品，最好就不要再吃奶酪了，以免增加能量摄入。