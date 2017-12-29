多吃空气炸锅食品对人体有害

近两年，空气炸锅在市场上热销。它的工作原理很简单，内部有一个加热装置，通过热风循环，将锅内食物“烤”熟。因其宣传语常含“健康”“低油”，给大家传递了一种美味和健康可以“兼得”的观念。其实，经常食用空气炸锅烹饪的食物也不健康。

空气炸锅宣称“无油”甚至是“低油”，但除了五花肉、鸡翅、羊肉和鱿鱼等油脂含量高的肉类可以不放油，其他都需要放油。以炸薯条为例，薯条进烤箱前要刷葱油、椒盐，然后烤制15~20分钟。薯条很吸油，烹饪中如果没有油或油放少了，做出来口感和味道就不好吃。

相比普通油炸，空气炸锅烹饪的食品脂肪含量确实低一些，但它的加热温度超过120℃，多在180℃~200℃，会产生丙烯酰胺类的疑似致癌物。长期食用这种食品对人体有害。

需要提醒的是，无论是哪一种烹饪方式，长期大量吃油炸食物都是对健康不利的，最好还是远离这类食品。