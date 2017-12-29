心脏病12个隐秘症状

心脏病虽是人类健康的一大杀手，症状却并不清晰。美国“医药网络”报道称，年龄超过65岁、有“三高”或吸烟者，要留意以下12个隐秘症状。

1.极度焦虑：心脏病发作前，你可能会觉得异常恐慌，感到气短、心悸、胸痛和头晕。

2.胸部不适：与心脏相关的胸痛源通常位于胸骨下方，稍微靠近中心左侧，胸部有较大的压力感，或挤压感、膨胀感。

3.咳嗽：心力衰竭时，液体可能会积聚在肺部，引发持续的咳嗽或喘鸣，有时咳痰带血。

4.头晕：心脏病发作时可能心律失常，诱发头晕甚至晕厥。不过其他病症也会导致头晕，应就医确诊。

5.疲劳：有时患者在心脏病发作前几天会感到异常疲劳，如果疲惫程度影响日常活动，就该去看医生。

6.恶心或食欲不振：心脏病发作期间可诱发恶心、消化不良、呕吐或腹胀，原因是心脏衰弱或动脉阻塞导致循环不畅。这种情况多见于女性。

7.身体其他部位疼痛：心脏病发作时，疼痛可从胸部开始蔓延到肩膀、手臂、背部、颈部、下巴或腹部。男性可能会感到左臂疼痛，女性可能会有手臂或肩胛骨之间的疼痛。疼痛可能反反复复，时而轻微时而严重。

8.快速或不规则的脉搏：如果心率快速或不规则，并伴随身体虚弱、头晕或气短，立即寻求医疗救治。

9.呼吸短促：在心脏病发作或心脏衰竭期间，病人可能会感到喘不过气来。气短也可能是其他疾病的症状，应就医确诊。

10.出汗：如果你没有发烧，也没有做重体力劳动或处于炎热的环境中，那毫无缘由地突然冒汗可能就是心脏病发作。

11.水肿：心脏衰弱时，泵血效果不佳，导致体液滞留，促使下肢或腹部水肿。

12.虚弱：无法解释的虚弱可能是即将发生心脏病的迹象。此时心脏泵血不足，心脏、肺、大脑和肌肉得不到充足的血液滋养。