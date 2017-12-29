客户端读者王女士问：我儿子4岁，近期全身长满水痘，皮疹瘙痒难耐，抓破皮疹继而引起下肢皮下组织大面积感染。请问该如何护理？

厦门市儿童医院外科护士长张连治解答：水痘主要是是经呼吸道分泌物、皮损的水泡液通过空气或直接接触传播。出疹前24~48小时到水疱结痂都具有传染性。家长应观察水痘部位、皮疹情况。给宝宝剪短指甲避免抓挠，保持双手清洁。瘙痒明显者，按照医嘱给予炉甘石洗剂涂患处进行止痒，或使用抗组胺药物治疗，不要使用激素类软膏。不慎抓破出现皮损和感染时，应尽快到医院检查，必要时使用抗生素。出疹严重时不宜洗澡，结痂后可用温水洗。患儿应多饮水，多吃新鲜水果；忌油腻、辛辣食物以及海鲜；饮食清淡易消化，如米汤、稀粥 、面条等。宝宝的衣服要柔软，清洁、宽大，以免因过紧的衣服和过厚的被子导致过热，加重瘙痒。经常晒太阳，利用阳光中的紫外线进行天然消毒。