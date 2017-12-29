左眼跳财右眼跳灾？小心面肌痉挛！

相信大家都有过眼皮不自主跳动的经历，家里老人这时往往会唠叨“左眼跳财，右眼跳灾”，碰到右眼皮跳动还会拿白纸粘眼皮，喻示“白跳”以避灾，那么我们的眼皮为什么会跳呢，真的存在跳财跳灾吗？对此，复旦大学附属中山医院青浦分院神经内科主治医师陆丽霞表示，其实眼皮的跳动是由于一种叫面肌痉挛的疾病引起的，它的初期症状就是眼睑跳动，经过一段时间可连动到嘴角，严重的连带颈部。

目前已知的面肌痉挛有80%～90%是由于面神经出脑干区存在血管压迫面神经所致，另外桥脑小脑角的非血管占位性病变，如肉芽肿、肿瘤和囊肿等因素亦可产生面肌痉挛。面肌痉挛多数在中年以后发病，女性较多，起初为一侧眼皮（眼轮匝肌）阵发性不自主的抽搐，逐渐缓慢扩展至一侧面部的其他面肌，口角肌肉的抽搐最易为人注意，严重者甚至可累及同侧的颈阔肌，但额肌较少累及。

陆丽霞介绍，抽搐的程度轻重不等，为阵发性、快速、不规律的抽搐。初起抽搐较轻，持续仅几秒，以后逐渐延长可至数分钟或更长，而间歇时间逐渐缩短，抽搐逐渐频繁加重。严重者呈强直性，致同侧眼不能睁开，口角向同侧歪斜，无法说话，常因疲倦、精神紧张、自主运动而加剧，但不能自行模仿或控制其发作。患者感到心烦意乱，无法工作或学习，严重影响着病人的身心健康。入眠后多数抽搐停止，少数病人于抽搐时伴有面部轻度疼痛，个别病例可伴有同侧头痛、耳鸣。

对于确诊面肌痉挛的患者，可选用药物或手术治疗。对于偶有的眼皮跳动，不必过于紧张，但是如果眼皮抽动持续无好转，范围逐步扩大，影响生活者，还需及时就诊，明确病因采取相关措施。(高媛)