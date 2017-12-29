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吃钙片能否防骨松

北京清华长庚医院内分泌科副主任医师 赵文惠

2017年12月29日08:49 来源：人民网-生命时报

客户端读者赵先生问：我和老伴都患有骨质疏松症，平时坚持喝牛奶，还会吃葡萄糖酸钙，能防骨质疏松吗？

北京清华长庚医院内分泌科副主任医师赵文惠解答：如果已经有骨质疏松了，应进行药物干预，包括二膦酸盐、雌激素、甲状旁腺激素等。常见钙剂有碳酸钙、碳酸氢钙、醋酸钙、柠檬酸钙、氨基酸钙、乳酸钙、葡萄糖酸钙。其中碳酸钙的钙含量最多，约为40%；葡萄糖酸钙的钙含量只有9.0%。对于骨质疏松的防治，首先推荐碳酸钙。钙剂分次服比一次服吸收量多；与饭同服或饭后即服，胃酸增多有利于吸收；咬碎服，更利于吸收；睡前服，减少夜间骨钙的丢失。补钙的同时还应注意维生素D的补充。食物每天提供约100单位维生素D，主要来源是强化奶，240毫升奶中约含100单位维生素D。它还存在于鱼肝油中，但多数鱼油中维生素A的含量也很高，因此并不是维生素D最好的来源。常晒太阳有助补充维生素D。

(责编：崔元苑、聂丛笑)


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