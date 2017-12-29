年底，给家做个防火大排查

受访专家：北京市公安局消防局防火监督部宣传处处长 李 卓

北京市丰台区公安消防支队防火监督处宣传科参谋 祁兴龙

编者的话：在火灾高发季，一个小小的疏忽，都可能成为一生的遗憾。火焰虽无情，但只要学会安全用火、科学防火，就能避免火灾，保护生命与财物。年底辞旧迎新之时，本报请来消防专家，指导大家给身边做个防火大排查。

小家电 用完必须断电

电吹风、电水壶、电熨斗等小家电是生活必需品，它们个头不大，功率却不小，是很多火灾的“罪魁祸首”。北京市丰台区公安消防支队防火监督处宣传科参谋祁兴龙介绍，有些小家电质量不合规，价格低廉，无自动保护功能，出现短路、过载时很容易引起火灾。注意在使用时人不能离开。如熨烫衣物的间歇，要把电熨斗竖立放置或放在专用架上，不可放在衣物上；通电的电吹风不能随便搁置在沙发、床垫等易燃物上，使用完毕立即断电。

近年，市面上多种取暖小家电让人们不用再忍受寒冷，但它们也变成了“温暖的杀手”。以“小太阳”为例，因为它加热快、温度高，深受青睐。有人不仅用它来取暖，还常当做烘干机使用。由于这种设备最高能达到数百摄氏度，被易燃物覆盖或离床太近，时间长了就会着火。在使用时，建议远离布类、打火机、花露水、空气清新剂等易燃易爆物品。在用电热水袋、电热毯取暖时，加热过程中不能使用，应在加热到所需温度后，拔下插头再使用。最后，一定要选择质量好、正规厂家的产品，不要买“三无产品”。

此外，也要常检查插头、插座是否老化、损坏；不在一个插线板上同时连接多个大功率电器；如果电器着火，不能泼水，要迅速关闭电源，再用湿棉被覆盖来灭火。

厨房 肥皂水查漏气

做饭需要使用燃气和明火，因此厨房是火灾的重点防范区域。由于操作失误导致燃气设备燃烧和爆炸的惨剧并不少见。用燃气时，一定要在跟前看管，不要远离厨房，并保持室内通风良好，以防煤气中毒。每天出门或临睡前也要检查阀门是否关好。

在这里教大家一个检验燃气是否泄漏的方法：任选肥皂、洗衣粉或洗涤剂，加水制成液体，涂抹在气罐各个部位，有气泡鼓起的就是漏点。一旦发现漏气，应保持冷静，关闭阀门，严禁开启电器设备，如开灯、打电话等，防止引发燃烧和爆炸。其次，要打开门窗通风换气，切勿开启排气扇，以免引燃室内混合气体。随后到室外拨打燃气抢修电话或“119”报警电话。若厨房燃气不慎发生火灾，关键是要“关阀断气”，再通过灭火器、室内消火栓等熄灭残火。

另外，抽油烟机也要定期清洗。否则火苗上蹿，点燃累积的油垢也可能引起火灾。如果油锅着火，要先关闭火源，倒入青菜或盖上锅盖灭火。

电动自行车

不能室内充电

电动车火灾多发生于夜间集中充电的时间。单辆电动车在楼道里起火，4分钟左右烟气即可充满整个楼梯间，高温烟雾进入气管，会导致严重灼伤，引发窒息、晕厥，造成伤亡。

北京市公安局消防局防火监督部宣传处处长李卓表示，为防止电动车火灾，除了购买质量合格的产品，如何使用也是关键，“如果使用不规范，电动车质量再好，也同样存在隐患。”第一，蓄电池不要超时充电。充电器、蓄电池持续发热会引发火灾，应当按照说明书的规定充电，原则上不超过10个小时。第二，在正规充电处充电，尽量选择室外。不在公共楼梯间、楼道、安全出口等处充电，远离可燃物。“若充电器过热或电瓶故障，电动车的塑料和海绵成分燃烧起来，产生的浓烟顺着楼道蔓延，住户无法逃生。”第三，不私拉电线。有的人从室内拉“飞线”为电动车充电，电源线易受损；线路容量不够也会过载，引发火灾。第四，不能混用充电器或私自更换蓄电池。参数型号不匹配会使电压过高，电池失水加剧、升温过高，导致爆炸。第五，按规定停放电动车。即使不在充电状态，遇到极端天气或电瓶老旧故障，电动车停放在楼道也会成为隐患。所以，要定期检查电动车、更换电瓶。电动车线路容易老化，建议每半年至一年到维修点做一次检查；电瓶的使用年限一般为1.5~2.5年，应定期更换。

通道 清理堆放物品

为了保持自家的整洁，很多人把空瓶、纸箱、旧家具之类的杂物堆放在楼道、门洞，很长时间也不处理。这些杂物不但有碍观瞻、占用公共区域，还会成为火灾的帮凶。

今年3月，江苏某小区一层的业主在楼道内堆放了纸箱、席梦思床垫等杂物，遗留火种引发火灾，楼道内迅速充满烟气，导致一名16岁少女被困住，造成二级烧伤。李卓表示，居民楼道是上下楼的安全通道，也是应急逃生的生命通道，如果将杂物堆放在楼道里，一旦发生火灾，消防人员难以迅速进入开展救援，杂物燃烧产生的烟气也会使楼内居民无法顺利逃生，往往酿成惨重的后果。居民应及时清理楼道、阳台、屋顶、房前屋后的杂物，避免堆积，保持通道畅通。

烟头 严禁床上抽烟

“不要卧床吸烟”大家都懂，然而在困倦、酒后、睡前等时刻，很多人常不自觉地夹着烟就睡着了。烟头表面温度为200~300摄氏度，中心温度达700~800摄氏度，足以引燃棉、麻、纸张等固体物质和各种燃烧气体。

祁兴龙介绍，如果烟头被卷入棉被，在密闭空间内聚热，会造成阴燃的效果。温度达到燃点即可燃烧，最后蔓延成灾。这种过程不易被发现，往往会持续数小时。相关实验中，烟头在棉被中阴燃四五个小时后，人猛一下掀开被子，原本的小火星就会化为烈火，非常危险。老人对热度的敏感性差，火势初起时很难感知到，吸烟时尤其要注意。

吸烟者应注意不能乱丢烟头、乱磕烟灰，保证熄灭火星后再扔掉，以防引燃周边可燃物。（赵可佳）