中大户型这么装修显高级

“谈多了小户型，什么时候说说140平方米以上的中大户型的装修呢？”“大户型怎么装修都觉得家里空荡荡的，仿佛‘家徒四壁’，有什么装修技巧吗？”最近有不少读者向本报记者咨询中大户型的装修。就此，本期周刊我们采访了太原知名室内设计师，从灯光设置、卧室布置、厨卫设计等方面，解析中大户型如何装修才能显得高级——

尝试无主灯照明

有读者说：“住五星级酒店时，总觉得酒店灯光很舒服，均匀、温和，每一处功能区都能照亮，但是整个房间都没有一盏主灯。这种装修是如何做到的？”

设计师张拉拉说，通常酒店装修都没有主灯，但又觉得整个空间都是亮堂的，且没有影响正常作息，这是因为酒店设置的每盏灯都处在刚刚好的位置，这种照明设计既低调又彰显生活品质。“现在，很多现代家庭都开始接受点光源做基础照明，代替华贵的大吊灯，这样的无主灯照明在家装领域也是一股慢慢兴起的潮流。”

但是在实际操作中，太原的大部分业主仍然觉得仅仅是筒灯、射灯、灯带、壁灯，无法满足房间的整体照明，必须一个统领所有灯饰的吊灯或吸顶灯，才是更实用的选择。其实掌握一些选灯的诀窍，也能自己布置家里的点光源分散照明。比如，买筒灯时，需要确定筒灯的光域能够覆盖想照亮的茶几、餐桌、床头、挂饰等即可。因此在购置筒灯时，需要事先测量自家房子的层高及家具摆放的大致尺寸等数据。

购置灯具时需要注意，卧室、客厅适合使用暖黄光，而厨房适合使用暖白光，在书房、工作区则适合使用白光。业主可以根据个人喜好，到实体店去感受一下光色和亮度。

卧室标配衣帽间

大户型房卧室一般面积在16-18平方米甚至更大，装修必须阔气才能显得不空荡。如果卧室的空间较大，那么一个有品位的步入式衣帽间必不可少。

大户型的衣帽间功能较为复杂，需要专业人士根据主人需求定制。例如，衣帽间需要收纳的物品有：行李箱、床品被褥、长衣、短衣、鞋包和其他小而轻薄的衣物，这几种物品分别需要占用衣帽间柜子中的特定位置。行李箱和床品、被褥，需要放在最顶上的搁板或最下方空间；长衣、外套要特别分割长衣区，高度必须在135厘米以上，短衣区则需要85厘米以上；鞋、包、搁板的高度需要在16厘米；轻薄衣物的抽屉高度大约在20-25厘米。

卫生间细节打造奢华享受

高级套房的标配通常会有大镜子、双台盆、镜前灯、豪华淋浴房……这些豪华配置同样可以搬到寻常人家。

很多家庭在安装化妆镜时没有考虑到安装镜前灯，其实上下左右各装一条等待，有着环绕打光的镜前灯，可以确保在卫生间洗漱时脸上有充足的光线，马上显得很豪华。如果前期在电路走线时没有预留灯口，可以直接购买有环绕灯带的浴室镜。

其次是洗浴间。洗完澡以后常会出现这种情况：排水很慢，整个卫生间墙面、顶面都是湿漉漉的水珠，有没有方法能避免呢？如果在淋浴房里安装回字形防滑拉槽，皆可避免这一尴尬。在装修时把中间地面抬高，铺上拉好槽的大理石砖或瓷砖，周围的凹槽找好坡度，如2%。为了避免麻烦可以找到合适的大理石砖或瓷砖厂家，把砖切割成相应的形状，再拉槽，这一点很复杂，但它带来使用上的方便却很不同凡响。

大户型中，居住人口可能会多于平常的三口，因此双台盆、双水龙头很适合大家庭使用。双台盆造价较高，为了降低预算，可以购置一个长台盆，安装两个水龙头，也可以避免一家人早上洗漱时间“打架”。

两条动线决定厨房布局

如今在太原市场上，即使是140平方米以上的中大户型，厨房也有可能会很小，仅有四五平方米。因此，根据厨房常用的烹饪动线和清洁动线，基本可以决定厨房的装修。

张拉拉说，一般情况下，小厨房一般做成一字形和L形，如果厨房大于6平方米，选择就比较多，可以在设计师的帮助下，做两个“三角操作区”，方便做饭和清洁。

第一个“三角区”是冰箱、水槽、灶台，这三者连线形成的面积，这个烹饪面积最小化，使用起来方便最大化。

第二个“三角区”是清洁三角区，是餐桌、水槽或洗碗机，再到碗柜的连线形成的三角区域。有时候小厨房内还摆有洗衣机，要把这些清洁电器按使用频繁程度进行定位，然后规划布置点位。

对于部分喜欢后现代装修的家庭，厨房还可以装修成中岛样式。记者了解到，最小的中岛规格要1.2米×0.8米，周围通道宽度需大于0.75米，如果厨房能有3平方米的空地，即可做中岛厨房。（记者 张磊）