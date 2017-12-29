网络餐饮监管新规下月生效 无实体店不得网上售外卖

《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》将于2018年1月1日起正式生效。28日，市食品药品监督管理局解读新规称，《办法》对网络订餐有了更多新规定，其中特别强调，只有取得许可证的实体餐饮店才能在网上接受订餐，没有实体店的不能在网上销售餐饮产品。餐饮企业必须保证在网上销售的餐饮产品与在实体店销售的产品质量一致。

网售餐食质量需与实体店一致

与此前国家出台的相关法规比，新规对网络平台和入网餐饮户的要求更加具体化。对网络平台开办者、餐饮服务提供者、送餐人员以及各级监管部门的责任和义务均作出了明确规定，并制定了相应的处罚条款。

新规规定，入网餐饮服务提供者应当具有实体经营门店并依法取得食品经营许可证，按照食品经营许可证载明的主体业态、经营项目等，不得超范围经营；必须在自己的实体店进行加工制作，不得委托其他的经营者进行加工制作。网上销售的餐食质量和分量要和实体店一致。

根据新规，网络平台方须建立并执行食品安全相关制度，包括入网餐饮户审查登记、食品安全违法行为制止及报告、食品安全事故处置等制度，并在网上公开。同时，平台方应设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员。

订餐信息保存时间不得少于6个月

网络平台方应当对入网餐饮户的食品经营许可证进行审查，保证其许可证上载明的经营场所等信息真实。同时，还要对餐饮户的经营行为不定期抽查和监测，网络订餐的订单信息保存时间不得少于6个月。对发现的违法行为，要及时制止并立即上报。发现严重违法行为的，应立即停止提供网络交易平台服务。

新规对送餐过程也提出了明确要求。无论是入网餐饮户还是网络平台方，都应使用无毒、清洁的食品容器、餐具和包装材料，并对餐饮食品进行包装，避免送餐人员直接接触食品，确保送餐过程中食品不受污染。配送有保鲜、保温、冷藏或冷冻等特殊要求食品的，应当采取能保证食品安全的保存、配送措施。鼓励网络平台方提供可降解的食品容器、餐具和包装材料。网络平台方和入网餐饮户须加强对送餐人员的食品安全培训和管理。（记者黄莹 通讯员潘露 姚林萱）

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“爬虫”技术抓取线上线下信息比对

入网餐饮户违规将受严格处罚

消费者应如何甄别网络餐饮户？市食品药品监管局提醒市民，首先要注意信息识别，如网上公示的餐饮户名称、地址、量化分级信息是A级、B级，还是C级，留意其食品经营许可证的经营范围，是否超范围经营。此外，网络订餐应尽量选择对其实体店较为熟悉的入网餐饮户，多关注网友评价。发现问题可向网络平台和食药监部门举报。尽量少点生冷食物，选择配送半径较近的店，以降低安全风险。

据了解，市食品药品监管局会通过与电信部门合作，对网络订餐进行精准监管。如利用“爬虫”技术抓取网上信息，将入网餐饮户线上和线下登记的信息，包括负责人、地址、许可证等等进行比对甄别，筛查出无食品经营许可证、超范围经营的线下实体店入网经营等违法违规行为，净化网络订餐市场环境。

今年一年，市食品药品监管局对美团、饿了么等各主要平台入网的餐饮服务单位进行了重点检查，并开展了网络订餐专项整治。检查中暂未发现无实体店入网经营者，少数无证经营的入网餐饮户已被查处下线。（记者黄莹 通讯员潘露 姚林萱）