健胃消食片当零食 女孩吃出胃溃疡

胃口不好怎么办？吃点健胃消食片；消化不好怎么办？吃点健胃消食片……80后女白领向女士只要觉察到胃部不适，不消化，就拿出几片健胃消食片嚼起来。可近日，向女士感到胃部越来越不适，去医院检查后发现患了胃溃疡，医生分析，这与她长期饮食不规律，爱吃消食片有关。

消食片当零食连吃两年

向女士说自己是位美食达人，常常因为一时贪嘴，导致胃部不适。向女士想到一个法宝——健胃消食片。

两年前开始，向女士便常年在包里备两盒健胃消食片。慢慢地，她把健胃消食片当零食吃着玩。

可从上周开始，向女士总是感到胃疼，去医院检查发现，自己患了胃溃疡。

医生表示，这与向女士暴饮暴食的不良习惯有关。另外消食片虽然有助消化，但不能无度地吃，是药三分毒。

有胃病别乱吃山楂

很多人认为，只要胃部出现不适，嚼几片消食片就能缓解症状，还有的家长为了让孩子胃口好，特地买来健胃消食片或是山楂丸之类的给孩子吃。

武汉市普爱医院中医科李伶俐医生告诉记者，大山楂丸、健胃消食片、健胃消食口服液等含山楂成分的中成药，不宜长期服用，尤其是对于消化不良的人群。

李伶俐解释，中医认为山楂属热性，食之过度易生内热，招惹风寒。从西医的角度来说，山楂含果胶和单宁酸含量高，接触胃酸后凝结成不溶于水的沉淀，容易形成胃结石；另外，山楂所含的酸性成分较多，会使胃中的酸度急剧增加，所以脾胃虚弱者，特别是胃溃疡、十二指肠患者更要少吃消食片，以免加重病情。

含中药的食品不能多吃

李伶俐提醒市民，龟苓膏、薄荷糖等含中药成分的食品，也不应多吃。

以龟苓膏为例，南方气候湿热，不少广东一带市民喜吃龟苓膏，可清热去湿，但武汉气候与其有很大不同，多吃有可能会导致脾胃虚弱、腹泻等症状。

李伶俐提醒，市民在服食这些含有中药成分的食品前，最好咨询医生或药师，儿童、孕妇等特殊人群尤其要注意。（记者 谢冰林）