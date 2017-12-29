《国家食品安全示范城市标准（修订版）》发布 用示范“升级版”提升创建品质

12月25日，国务院食品安全委员会办公室发布《国家食品安全示范城市标准（修订版）》（以下简称“新修订《标准》”）。新修订《标准》围绕党政同责、问题导向、群众满意、社会认可的基本原则进行修订。同时，国务院食品安全办要求各地结合实际抓紧制定省级《国家食品安全示范城市评价细则》。

依照新修订《标准》，国家食品安全示范城市标准涉及食品安全状况持续良好、党政同责落实到位、食品安全源头治理有效、严格实施过程监管、严厉打击违法犯罪、企业主体责任全面落实、社会共治格局基本形成共7方面48条，分为否决项5项、关键项19项、基本项22项、鼓励项9项，以及单设加分项1项。

新修订《标准》将依法应查办的食品安全违法案件查办率达到100%，监督抽检不合格产品核查处置完成率达到100%，应公开的监督执法、行政处罚信息公开率达到100%；出台并实施落实食品安全党政同责要求的相关文件，地区、部门食品安全监管事权划分明确，不存在交叉重复或漏洞盲区等5项纳入否决项。将加强智慧监管，运用大数据提升食品安全治理现代化水平；放心肉菜示范超市创建有力；本地行业共性隐患问题得到及时解决等19项纳入关键项。将肉类、蔬菜等重要产品信息化追溯体系建设初见成效；加大食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治力度；加大城乡接合部和农村地区食品安全治理力度等22项纳入基本项。将执行更严格的标准；鼓励积极开展“学生营养改善行动”；推动建立食品安全责任保险制度等9项纳入鼓励项。将根据国务院食品安全办部署，开展粮食质量安全监测与监管、农药兽药残留综合治理和耕地污染源头治理试点，取得阶段性效果列为单设加分项。

新修订《标准》明确，国家食品安全示范城市标准分值按百分制设置。关键项加基本项的合计分值为100分，关键项分值≥50分，基本项分值≤50分。鼓励项为加分项，分值≤16分。关键项的最低单项分值＞基本项和鼓励项的最高单项分值。具体分值由各省级食品安全委员会按照上述原则在本省（区、市）《国家食品安全示范城市评价细则》中设置。此外，对完成国务院食品安全办部署的专项试点任务的，每项单独加2分。依据所在省（区、市）《国家食品安全示范城市评价细则》进行评价后，如果创建城市没有被否决的情形，关键项单项得分率≥60%，总得分≥90分，视为达到标准要求。（记者安慧娟）