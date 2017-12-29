校服可能穿出皮炎，智能马桶可能会放电

我们身边究竟埋了多少“地雷”？浙江省质监局昨天权威抽查、检测的结果，惊出了大家一身冷汗——

部分被抽检的学生校服、儿童皮鞋、智能座便器存在较为严重的质量问题，而延长线插座、忍者飞镖、魔术擦的安全隐患也值得关注。

幸好有一个消息让人心安——有问题的产品已经被召回：2017年10月以来，浙江省30家企业主动召回2208374件（套）缺陷消费品。

校服：褪色造成人体伤害

浙江省质量技术监督稽查总队方华总队长介绍，学生校服存在的缺陷问题为pH值和色牢度。pH值不符合标准容易使皮肤受到病菌侵害，甚至引发皮炎等症状；而使用穿着耐摩擦色牢度不合格的产品，染料分子和重金属离子等容易通过皮肤吸收，对人体造成危害。

智能马桶盖：容易造成触电、短路危险

“澳帝”、“杜马”、“摩尔舒”三个品牌的智能马桶（盖）被查出发热项目或耐热项目等不符合安全要求。浙江省产品质量安全检测研究院专家说，部分产品甚至存在“输入功率和电流的设计与生产工艺不一致或结构设计不合理”情况，很容易造成触电、短路危险——上个厕所，突然身下传来一股电流，是什么感觉？不是惊喜，只有惊悚。

延长线插座：或因超功率而起火

延长线插座，几乎家家都有，但能分辨出是否合格的人或许不多。真正安全的产品应当是——产品插孔面一侧应标注最大功率，产品本体上应注明“不得盘绕使用”警告标识。如果没有这两点，问题插座或许会因为超功率使用而起火。

魔术擦：甲醛含量较高

魔术擦又叫“纳米海绵”、“克林擦”，是近年才现身家庭的时尚产品。这些声称“不伤手”、“无任何副作用”的产品其实十分危险，生产企业在原材料控制、质量安全、标签标识、使用说明等方面均存在不规范、不合理现象。省产品质量安全检测研究院张东雷工程师说，这些产品游离甲醛含量较高且在一定条件下有甲醛释放，使用过程中有接触甲醛、吸入甲醛的伤害风险，所以千万不能用来擦抹婴幼儿奶瓶、碗碟等。

火影忍者飞镖：十分危险

被省质监稽查总队通报存在缺陷和风险的还有“火影忍者飞镖”，它的危险性已经在现实生活中得到印证——有儿童因此受伤。

“金属材质、尖头、高速，可以说‘飞镖’十分危险。” 省产品质量安全检测研究院裘越博士介绍，向外尖头（夹角小于25度）存在尖端伤害风险，该种产品在旋转飞出或投掷是存在动能伤害风险。专家曾对“火影忍者飞镖”进行检测，发现该产品（4款样品）比仿真枪的杀伤力还大。（记者 鲍亚飞 通讯员 沈志坚）