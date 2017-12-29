海带降脂香菇防癌 餐桌常备7道菜吃出健康长寿

既然蔬菜是每日必需的食物，那每天吃多少才算够呢？中国营养学会制订的膳食宝塔将蔬菜水果列在第二层，推荐每天每人应吃400—500克。从品种上来说，一天最好吃5种以上蔬菜，越是自己平时不常吃的蔬菜，越要记着偶尔吃一次。

山珍海味虽然可口，却不一定健康。如今人们吃东西，营养健康往往摆在首位，越来越多人意识到，吃的贵并不代表着吃的好。而今天我们介绍的这些菜，看似不起眼，却被老祖宗称为“长寿菜”、“救命菜”，且价格不贵，应该多吃。

小白菜有助稳定血压

小白菜又称上海青或油白菜。小白菜是钾元素的一个最佳来源，而钾元素有助于增长肌肉和保持血压处于正常水平。它还富含多种维生素，能增强免疫系统功能，增加白血球的活性和提高人体对毒素所产生的反应。

食用方法：把小白菜茎下端的白色部分切碎，用鸡肉或蔬菜汤和芝麻油炖焖；2分钟后加入小白菜的叶子，再煮2分钟就可食用。

甘蓝菜护心降压

甘蓝菜含有一种能对癌症起到控制作用的化合物（芥子油甙和山柰酚）。研究人员认为，这两种化合物能抵御癌症，对心脏起到保护作用，降低血压，增强骨骼力量和减轻人体内的炎症。甘蓝菜还富含叶黄素和玉米黄质，这两种抗氧化剂有助于预防眼部疾病和与老化相关的视力丧失。

食用方法：把甘蓝菜和切碎的洋葱用旺火短时间煸炒。

豆瓣菜减少患癌风险

又称西洋菜或水田芥。一把豆瓣菜就能满足人体每日对维生素K的推荐摄入量。如果能坚持每天都食用豆瓣菜，持续两个月，就能减轻白血球所受到的损伤，减少患癌症的风险，使甘油三酯的含量降低10%。

食用方法：可以作为三明治的食材，也可以做成蔬菜沙拉的配菜，或是炖汤喝。

海带降血脂

“海带的确是一种营养价值很高的菜。”北京中医药大学养生室教授张湖德表示，海带生长在海水中，是一种含碘量非常高的海藻。海带还含有丰富的粗蛋白、糖、钙等，含量是菠菜、油菜的好几倍。

张湖德指出，海带中的褐藻酸钠具有降压作用，对预防白血病和骨痛病也有一定作用;海带淀粉具有降低血脂的作用，能帮助预防动脉硬化，降低胆固醇。“凉拌和做汤都是常见的吃法，不过脾胃虚寒者和孕妇不宜吃太多。”

香菇能防癌

香菇是中国人首次驯化栽培的食用菌，在我国食用历史悠久，因为营养丰富、味道鲜美，被称为“菇中之王”。明代皇帝朱元璋就经常食用此蔬，并认为它是 “长寿菜”。 张湖德指出，香菇“益气不饥，治风破血和益胃助食”，民间则常用来治治头痛、头晕。现代研究则证明，香菇可调节人体免疫功能，降低诱发肿瘤的可能性， 起到防癌、抗癌的功效。

蕨菜祛炎症

蕨菜又叫做龙头菜、如意菜，是山区很常见的山野菜。张湖德说表示，蕨菜富含蛋白质、脂肪、糖类、矿物质和多种维生素，营养价值很高。蕨菜中的蕨菜素对细菌有一定的抑制作用，具有良好的清热解毒、杀菌清炎功效，对发热、湿疹、疮疡等病症都有一定治疗功效。食用时，用开水焯一下可去涩味。蕨菜性味寒凉，脾胃虚寒者不宜多食。

马齿苋杀菌

马齿苋又称五行草、长命菜，在我国分布广泛，鲜食干食均可，是一种古籍上早有记载的野生佳蔬。马齿苋可用肉丝烹炒，也可用蛋、肉丝做成羹汤食用，鲜美可口，脆润柔嫩。张湖德表示，马齿苋除含有蛋白质、脂肪、糖、粗纤维及钙、磷、铁等多种营养成分外，它本身就有很高的药理作用。马齿苋还含有大量去甲肾上腺素、钾盐及丰富的柠檬酸、苹果酸等，可以起到保持血糖稳定、降低血压、保护心脏的作用。（人民健康网综合自生命时报）