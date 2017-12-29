粉刺不能挤，能用去黑头面膜吗？

12月14日《挤鼻部黑头引发脑炎险送命》一文报道了挤粉刺竟导致开颅一事，引发网友热议，不少读者在后台咨询青春痘的问题。有读者问：“不能自行挤痘痘，那么去黑头面膜一类的产品能不能用？”记者为此特意采访了暨南大学附属第一医院皮肤科副主任医师胡云峰。

胡云峰介绍，黑头在医学上的专业名词叫黑头粉刺。黑头粉刺的形成实质上是扩张的毛孔被角质物、黑素颗粒及氧化的脂质填充构成。去黑头本质上就是把这些物质从毛囊口清除掉。不同的去黑头产品，其作用的机制是不同的。市面上的产品中，撕拉式面膜是利用面膜与肌肤的黏合，在大力撕拉时把毛囊口残存的角质物、氧化的油脂给牵拉出来。这种方法虽直观有效，但物理性的牵拉也会将一部分正常的皮肤表皮给撕扯下来，从某种程度破坏皮肤的物理保护层，给皮肤造成损害。对于水洗的去黑头产品，往往含有溶解角质及去除油脂的成分，也能达到很好的去黑头效果，但不建议频繁使用，以免造成皮脂膜的破坏。（全媒体记者周洁莹）