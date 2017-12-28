哪些环节容易导致食品污染？

食品污染是指食品受到有害物质的侵袭，致使食品的质量、安全性、营养性和感官性状发生改变的过程。根据污染物的性质，食品污染可分为生物性（如致病菌、寄生虫）污染、化学性（如重金属、农药）污染、物理性（如放射性物质）污染。食品在生产、加工、运输、销售、烹调等每个环节中，都可能受到环境中各种有害物质的污染，以致降低食品营养价值和质量安全，给人体健康带来不同程度的危害。

食品污染的防治措施主要有：

1.开展卫生宣传教育，提高人们的安全意识。

2.食品生产经营单位要全面贯彻执行食品卫生法、国家食品安全标准及相关法规。

3.食品安全监督机构要加强食品卫生监督，把住食品生产、出厂、出售、出口、进口等安全质量关。

4.加强农药的登记和使用管理。

5.灾区要特别加强食品运输、储存过程中的管理，防止各种意外污染导致食品不安全事故的发生。防止食品污染，不仅要注意饮食卫生，还要注意水源和水质对食品安全的影响，注意食品生产者和食品消费者的行为和习惯的改善。