这些“保健品”专骗老年人 千万别买

昨日，省政府新闻办召开新闻发布会，通报了2017年河北省食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治行动部分典型案例。其中有不少“保健品”被犯罪分子包装成包治百病的“神药”，专门骗取老年人钱财。提醒人们注意防范。

案例一：石家庄食品药品综合执法支队与公安部门联合行动，一举捣毁一个以欺诈和虚假宣传手段非法销售保健食品的犯罪团伙，查获艾止康胶囊等3种保健食品，共计1200余盒（瓶），涉案金额300余万元。经查，该犯罪团伙冒充专家，伪造虚假体检报告，对客户身体癌细胞进行“会诊”，并推销声称可以抑制肿瘤的保健食品牟取暴利。

案例二：邯郸市肥乡区工商行政和食品药品监督管理局，在子彰百货门市查扣梅邦虫草精1447盒、中药饮片吐蕃御方396袋、藏贝母238袋，该门市以健康讲座的方式宣称包治百病引诱老年人购买。货值金额达130余万元。目前查获的产品已送检，案件正在进一步调查中。

案例三：邯郸市冀南新区在联合行动中成功捣毁销售“苗藏圣酒”非法会销窝点，查扣非法产品160箱，退还受骗群众钱财价值人民币40余万元。

案例四：邯郸市永年区郭振喜米行经营的“嘉鑫圆”牌大米侵犯他人注册商标专用权，当事人还涉嫌经营侵犯“伟业”、“油汪汪”、“松花江”、“稻花香”等多家单位的注册商标专用权的大米，涉及多个省市，数额巨大涉嫌犯罪。目前该案已移送公安机关处理，列入公安部督办案件。

案例五：天津绿子食品有限公司驻保定办事处相关人员将部分自产的未贴标及超过保质期的橄榄油产品，重新打码加贴虚假生产日期、保质期标签进行供货。被没收违法所得并处罚金共计60余万元。

案例六：保定市富德康商贸有限公司第一分公司所经销的“硒萃”富硒苦瓜雪莲果精华片，属性为糖果，根本不具备对疾病的治疗和预防功效。涉案金额达44万余元，目前此案已移送公安机关。

案例七：警方在衡水市阜城县周某门市内查获“金伟哥”“植物伟哥”老中医”等伪劣保健食品，并追踪卖家，一举捣毁了一个制售伪劣保健食品的窝点，查获大量伪劣保健食品、生产原料药及生产工具。

案例八：经查，沧州献县天赐延年保健食品店经营的阳光人生牌劲五加胶囊检出含有氨基他达拉非，被处以货值金额十五倍以上的罚款17.876万元，没收违法产品。

案例九：邯郸市魏县广播电视台违法播放“草原神舒筋丸”“降压袋泡茶”“康谷丹舒筋活络丸”“唐通5.0”等药品广告，播出的广告有表示功效、安全性的断言或保证、所谓的医疗专家等，属违法行为，罚款2万元上缴国库。

案例十：经查，廊坊市金康商贸有限公司经营的名为“极品黑金刚”的性保健品，外包装无生产批号，且该企业不能提供该产品的进货票据及厂家资质。经检验，产品中含有药物成分“西地那非”。

保健食品犯罪典型案例

沧州马某等人生产销售有毒有害食品案。经查，马某等人在没有任何相关资质及正规生产设备的情况下，私自生产销售含有国家明令禁止添加的西药成分的保健食品。涉案金额达2000余万元。

石家庄刘某某等人利用保健仪器诈骗案。警方现场扣押头疗仪2台、净水器1个、按摩床垫2个、现金20余万元。经查，刘某某等人以保健知识讲座和产品宣传的形式推销“脑轻松”头疗仪，从中牟取高额利润诈骗老年人钱财。

石家庄石某某等人利用保健仪器诈骗案。石某某等人以免费赠送国外进口经络理疗仪的说辞骗取受害人缴纳关税钱。

沧州赵某等人利用保健酒诈骗案。警方缴获劣质保健酒600余箱，扣押赃款20余万元，涉案金额90余万元。经查，该犯罪团伙自称为名牌酒厂的业务员，宣称所售药酒能治疗多种疾病，蒙蔽老年人牟取暴利。（记者 马冬胜 李惺）