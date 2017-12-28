山西：医改让咱老百姓看病更方便了

○民生回顾

所有城市公立医院取消药品加成，患者购买同样的药比过去便宜了；全省47家三级医院开通预约诊疗服务，只要动动手指就能在手机上完成挂号、缴费，甚至是查询检查检验报告、住院一日清单；县、乡、村三级医生“抱团取暖”，让基层百姓在家门口就能享受到“私人定制”的医疗服务……岁末年终，回顾2017这一年，为缓解老百姓“看病难、看病贵”，我省“医改”动作着实不少，取得的成绩也是有目共睹，老百姓的就医体验越来越好。

医院买药“零差率” 省钱！

5年前，省城市民康梅英被确诊为冠心病，尽管一直都很配合医生进行药物治疗，但每年都得进医院“维护”一次。这段时间，也许是气候原因，康梅英又有些扛不住了，被儿子送到了山西医科大学第一医院。

“老母亲每次住院都得花四五千元钱，我们哥儿俩经济上也不宽裕，所以每次住院都得精打细算。之前就听说医院药品降价了，这仔细一看，还真有变化。”12月26日，拿着护士刚刚发下来的住院一日清单，正在病房陪护的康梅英的小儿子给记者算起了账：“益气复脉是每次住院都要用到的一种药，去年住院时，我记得应该是47元一支，现在成了40元一支，现在基本上每天要用8支，光这一种药，一个礼拜下来就能省近400元钱。”

赵先生所说的药品降价，就是今年7月1日起，全省所有城市公立医院施行的药品零差率销售，这标志着药品从药企生产到患者手里，从此没有了中间商赚差价。与此同时，医生的挂号费、住院的床位费、诊察费等医疗服务价格却相应有所提高。但是，细心的赵先生仔细算账后发现，“降低的费用和提高的费用，整体上算下来，还是省了不少。”

省城市民周女士和赵先生有相同的感受。周女士是一名高血压病人，必须长期服用药物进行控制，一直使用的降压药是科素亚。新政实施前，这药一盒是56.9元，现在降成了52.95元。“一盒能省3.95元，10盒就是近40元，细细算下来，也能省不少呢。”周女士说。

山医大一院药剂科主任晋月萍介绍，过去，药品加成是15%，去年11月1日起，山医大一院将药品加成取消了一半，也就是减少了7.5%，今年7月1日起，又在去年的基础上把剩余的7.5%全部取消。

“对于一些十几、二十几元钱的常用药来说，老百姓的直观感受可能不会很明显，一盒药可能就少了一两元甚至几毛钱，但对于一些慢性病患者来说，因为常年用药，日积月累的话，确实能省不少。从目前调价的情况来看，越贵的药省得越多。”晋月萍举例说，“比如心脏病患者搭支架后，需要吃一年的波立维，调价前这种药一盒是128元，调价后是119元多，能省近9元，一周需要用两盒，一年下来能省900多元。”

看病挂号“分时段预约” 方便！

来自吕梁的孙女士是个热心肠，自打退休住到省城后，老家找她帮忙看病的人就络绎不绝。“以前，要挂个省中医院的专家号，费死劲了，早晨不到5点就得起床去医院排队，在那儿站两个多小时才能等到工作人员上班、挂上号。号挂得靠前还好说，要是排的靠后，又得排队等上老半天，才能看完。”孙女士回忆说：“不用说有病的人，咱这没病的，折腾这么一次也吃不消，每次回来，都得在家歇上大半天。”

“现在，可方便多了。”孙女士说着，拿出自己的手机，给记者演示：“你看，手机上下载个‘健康山西’的APP，或者直接在微信上操作也行，省城这些大医院的号都能预约，而且能根据实际情况选择具体的就诊时间，不仅挂号时不用排队，等候就诊的时间也明显减少了。”

孙女士笑着说，自己已经成了省城各大医院的常客，也总结了不少挂号心得：“每个医院的放号时间、可以提前预约多少天的号都是不一样的，预约时，一定得先弄清楚这些。比如说，省中医院，一般是提前15天放号，放号时间时是每天下午4点，那我就算好时间，下午4点用手机来预约，保准能挂上。如果已经有中意的医生，就不需要再按照医院、科室、医生这样一级一级找，直接搜索医生名字就可以选择时间进行预约。有的医院还可以直接在线支付，支付之后你就不用担心错过取号时间而被爽约，没有支付的话，你可能就得提前半个小时或50分钟去医院取号。”

诊疗服务“私人定制” 贴心！

12月25日，在太谷县北洸乡南咸阳村村卫生室，71岁的杨玉清听说乡里的医生到村里坐诊，一早就赶了过来。杨玉清说，前些年，生了病去乡里治疗，骑自行车得半个小时，现在县里、乡里定期派专家来坐诊，在家门口就把病治了。

“过去就怕有个头疼脑热的，发愁找医生，自从和家庭医生签了约，打个电话村医就上门了。村医解决不了有‘乡医’，‘乡医’不行还有‘县医’。”村民杨美兰拿出《家庭医生签约服务协议书》，上面除了有县、乡、村医生的签名，还有他们的手机号。

杨玉清和杨美兰口中的变化都得益于我省今年年初启动的县乡医疗卫生机构一体化改革，目的是通过组建独立法人的医疗集团，整合县、乡、村三级医疗资源，实行行政、人员、资金、业务、绩效和药品“六统一”管理，打通优质资源下沉的“最后一公里”，实现城乡医疗卫生一体化发展。

医改“红利”群众受益 幸福！

作为全省试点县，4月中旬，太谷县人民医院医疗集团揭牌，以县医院为龙头，9个乡镇卫生院为分院，一体化格局成形。自此，县、乡、村医疗机构的关系，从推进分级诊疗时上下帮扶的“朋友情”，转换为责任、发展、利益一体化的“一家亲”。

家庭医生签约服务则是医疗集团组建后的重点工作。县医院与9所乡镇卫生院、166名乡村医生、198名计生服务员组成12支家庭医生签约服务团队，除进行诊疗外，还承担着对群众健康生活方式的指导和普及工作。按照规划，将有更多群众享受到这样贴心的服务。到2017年年底，太谷县家庭医生签约在普通人群覆盖率要达50%以上，高血压、糖尿病等重点人群覆盖率达到80%以上。

太谷县最远的村距离县城有100多里。因为分布散落，危重病人的急救时机易被延误。现在，这一问题正得到改善。太谷县卫计局局长石燕萍介绍，目前正在建设的急救网络辐射延伸到各村村卫生室，各分院的急诊科建设也在进一步规范中。医疗集团还派出巡回医疗队，对基层医务人员进行急诊急救知识及技能培训。120急救网站就绪后，患者可就近接受及时有效抢救。

○2017政府工作报告摘录

落实政府办医责任，完善医院补偿机制，动态调整医疗服务价格。公立医院全部取消药品加成。加快建立分级诊疗制度，以基层首诊为导向，推进家庭医生签约服务，提升基层医疗卫生机构服务能力，推进县乡医疗卫生一体化。

○民生成绩

1、今年7月1日起，大同、忻州、朔州、吕梁、临汾、晋城6市全部启动医药分开综合改革，所有公立医院全面取消药品加成 （中药饮片除外），实行零差率销售，比国家要求提前了3个月，至此公立医院改革在全省11个市、119个县（市、区）全面推开，以药补医机制正式退出我省历史舞台。截至今年11月，医院收入的药占比从改革前的40%以上降至29.66%，政府卫生支出占卫生总费用比重保持在30%以上，居民个人卫生支出占卫生总费用比重从改革前的35.6%降至31.05%，患者就医负担持续下降。

2、山西省预约诊疗服务平台（健康山西）自2016年1月26日上线以来，共计为1712856人，提供了2827676次有效的门诊预约服务，实际就诊1550980人次，在平台黑名单机制的控制下，平台的爽约率仅为4%。在《健康山西预约挂号统计表》中可以看到，已接入医院门诊号源可预约率平均达到74%，山西省眼科医院、山西大医院、山西中医学院附属医院、太原市中心医院等34家医院的可预约率更是接近100%。截至目前，全省已接入106家医院，其中三级医院47家，二级医院59家。除门诊预约挂号外，山西省预约诊疗服务平台还开通了院内费用在线支付、住院关怀服务、检验报告在线查看服务等应用，目前，已有24家医院接入在线支付，12家医院开通住院服务。

3、为加强家庭医生签约服务团队建设，我省依托医联体建设和县乡医疗卫生机构一体化改革，推行了“1名村医+1名乡医+1名县医院医生+多个成员”的“1+1+1+X”团队服务和卫生计生融合服务模式，成立了19876个签约团队，明确了医疗集团的签约服务主体责任，将医联体责任医院的专科医生引入家庭医生团队，17638名（50.7%）基层计生人员参与签约服务。

截至11月底，家庭医生签约服务实现119个县（市、区）全覆盖。其中，城乡居民共签约1745.08万人，签约服务覆盖率47.63%，其中重点人群签约服务率达69.5%，省卫计委年初承诺的为1200万城乡居民提供家庭医生签约服务的目标任务顺利完成。

○结束语

2017年12月13日起，本报推出“2017山西民生报告”栏目，各路记者深入基层一线，问医保整合、看扶贫变化、听创业故事、了解审批制度改革……在年终岁尾对即将过去的2017年进行复盘，梳理年初政府工作报告中提出的民生实事落地情况，回顾体察民生民情。

山西城乡居民医保整合，报销比例提升15%；贫困户少了，兜里钱多了，扶贫村里精准扶贫的幸福生活；太原市区已建成“禁煤区”，实现清洁供暖全覆盖，成为全省“清洁供暖”的缩影；多层次培育双创主体、支持创建双创示范基地、实现各类创业者 “拎包创业”，老工业厂区开出灿烂创业花；“多证合一”手续简化，让信息多跑路，群众少跑腿；免费送戏下乡一万场，让艺术之花开遍山西的每个角落……即将过去的2017年，我省许多惠民政策密集出台，更多的民生改革加速发力，增进民生福祉，百姓的 “幸福感”“获得感”在稳步增强。

带着幸福告别2017年，怀抱希望，我们携手走进2018年。

2018年，山西百姓的生活将更加甜蜜幸福！（记者 薛琳 通讯员 郝东亮）