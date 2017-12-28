冬至后最宜温补阳气 中医教你食补与浴足

广东有俗语称“冬至大过年”，弄得很多人疑惑不已——顶多家里人聚在一起吃顿好的，怎么就“大过年”了呢？省名中医终于解开谜团——其实所谓“冬大过年”，指的是其养生意义，冬至一阳生，“阴极之至，阳气始生”，冬至过后正是一年中温补阳气的最佳时期，建议大家从冬至开始，日常生活中就可食补、艾灸、中药泡脚等，以传统中医养生方法来温补阳气，强身健体。

“一入冬，我的诊室就开始热闹起来，入冬越久，新老病人就诊排的队就越长。”省名中医、广东省第二中医院主任中医师范德辉教授说，临床发现，这些病人进入冬季后，不仅容易感冒咳嗽，颈肩腰腿痛等老毛病也不明原因的加重了。

他指出，冬季主封藏，大自然的阳气封藏到地表以下，地表上阳气少，就表现出寒冷；天人相应，人体的阳气也相对封藏体内，气血循环减弱，体表阳气相对不足，不仅表现为手脚冰冷，各脏腑功能运作也受影响。素体阳虚的人，此时就容易受到外界风寒之邪侵袭，风寒之邪痹阻经脉，不通则痛，就表现为肢体关节肌肉等的疼痛不适。

不过，正所谓冬至一阳生，冬至过后其实也正是一年中温补阳气的最佳时期。治病不如防病，传统中医养生方法能温补阳气、强身健体。

食补篇

冬至前后，阴极阳生，此时人体内阳气蓬勃生发，最易吸收外来的营养，进补最为适宜。

冬至时节天气寒冷，人体需要足够的能量来抵御寒冷，而牛肉、羊肉等肉类含有丰富的蛋白质、碳水化合物和脂肪，有补气活血、温中暖下的功效，同时配合附子、干姜、当归、葛根、肉桂等温补阳气的中药材煲汤是进补的佳品。

推荐食补方：

（1）当归生姜羊肉汤

材料：当归20克，生姜20克，羊肉1000克，胡萝卜1根，食盐、鸡精适量。

做法：中火炖煮2~3小时。

功效：温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，里急腹痛、胁痛、痛经，或气血不足者。

（2）附子干姜猪脚汤

材料：附子20克，干姜20克，猪脚500克，食盐鸡精适量。

做法：先煲附子干姜2小时，再放猪脚一起煲2小时。

功效：益气补虚，温中暖下。对腰膝酸软、困倦乏力、肾虚阳痿、脾胃虚寒者更为适宜。

艾灸篇

灸法是以艾叶制成的艾炷、艾条为主，熏灸人体体表的腧穴，借灸火的温和热力及药物作用，通过经络的传导，来温通经脉、调和气血、协调阴阳、扶正祛邪，达到治疗疾病、防病保健的目的。艾灸能祛除体内阴气湿浊，温补阳气。平时在家里可以自备艾条，给自己及家人艾灸神阙、气海、关元、足三里、三阴交以及肾俞等穴位温补阳气。

体质虚寒、免疫力低下的人也可以到各中医院或中医诊所做督脉灸或三九天灸来温补阳气。

足浴篇

中药泡脚不仅可以促进血液循环，也可以刺激足部的穴位、反射区和经络。

中药泡脚方：

1.腰膝酸软无力

药材：肉桂50g，吴茱萸50g，生姜50g，葱头50g，花椒80g。

用法：用纱布裹好水煮10分钟，加入热水，待水温下降至40℃左右，用足浴盆浸泡30分钟，每日一次。

2.中风后手足拘挛

药材：伸筋草、透骨草、红花各10g。

用法：5kg清水加入上药，煮沸10分钟后加入温水，用足浴盆浸泡双足30分钟，每日1~2次，1个月为1疗程。

专家提醒：

（1）药物需在煎好后，加入热水中，温度以42℃~45℃为佳，时间以半小时为宜。

（2）为保持水温恒定，宜用木桶。而金属盆中的化学成分不稳定，不推荐使用。

（3）泡脚的水量不可过少，以浸泡过小腿为宜，水位达到膝盖下面的足三里穴为最佳。

（4）饭后半小时内不宜泡脚，否则会影响胃部血液的供给，长期下来会使人营养不良。

（5）泡脚时出汗不宜多，以身体微汗为度，切忌大汗淋漓。

（6）不宜泡脚的人群包括：儿童、某些急性感染性疾病、出血性疾病、脚部冻伤皲裂者；部分心脑血管和糖尿病患者要根据医生建议而选择。（记者何雪华 通讯员金小洣）