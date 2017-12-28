中国慢性病前瞻性研究协作组对30万名中国女性进行了为期9年的随访，以全面评估绝经特征与心脑血管疾病之间的联系。受试者中，有27.4万名女性在研究初期无心血管疾病，13.4万名女性自然绝经。

该研究由北京大学李立明教授与英国牛津大学陈铮鸣教授团队完成，最终发表在《循环-心血管质量和结局》杂志上。分析结果显示，绝经越早、总生育期（月经初潮到绝经的时间）越短的女性，心脏病和脑卒中等心脑血管疾病风险越高。

具体来说，绝经年龄每提早1岁，她们因心血管疾病死亡的风险会增加1.5%，缺血性心脏病和脑卒中的发病风险分别增加0.7%和0.5%。与48~50岁时绝经的女性相比，更早绝经（如43岁以前）的女性，心血管疾病死亡风险增加了14%，缺血性心脏病和脑卒中风险均升高6%。

该研究还发现，绝经后女性的心血管疾病风险会与日俱增。绝经后每过5年，她们的心血管疾病死亡风险就会增加7%。此外，与生育期长达30~32年的女士相比，生育期较短的女性因心血管疾病死亡的风险上升了10%，脑卒中和缺血性心脏病风险均升高了5%。

研究提示，女性绝经后应更加注重保护心脑血管，可通过健康饮食、加强运动等生活方式调整来降低疾病风险。（李 乐）