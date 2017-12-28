识别灌水猪肉、死猪肉、猪瘟病肉 教你挑选好猪肉

猪肉，又叫豚肉，是人们餐桌上重要的动物性食品之一。猪肉含丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁等成分，具有补虚强身、滋阴润燥、丰肌泽肤的作用。另外，猪肉纤维较细软，结缔组织较少，肌肉组织中肌间脂肪较多，烹调加工后非常鲜美。

新鲜安全这样挑

1.看购买渠道。一般购买猪肉的渠道有超市和农贸市场。超市的猪肉来源比较正规，可以放心购买，但价格相对较贵。在农贸市场购买猪肉时，要看摊位的营业执照、卫生许可证、检疫证明等，出示这些证件的摊位更安全。另外，也要注意观察摊主衣着打扮是否整洁以及摊位环境的卫生情况。

2.看外观。新鲜无毛病的猪肉，瘦肉部分颜色为红色，如果是暗红色则肉质较次；肥肉部分是白色或者乳白色，且质地比较硬。新鲜猪肉的表面没有任何斑点，有光泽，没有液体流出；变质的猪肉无光泽，发暗或呈灰绿色，肌肉暗红，肉表面干燥或黏手，肉质弹性低。

3.闻气味。新鲜的猪肉带一些腥味，不新鲜的猪肉有异味或臭味。

4.触摸。用手指用力按压猪肉后拿起，能迅速恢复原状的说明有弹性，是好猪肉；如果瘫软下去则肉质较差。或用手摸猪肉表面，表面有点干或略湿润且不黏手的猪肉新鲜，黏手则不新鲜。

如何识别灌水猪肉

用卫生纸或卷烟纸紧贴在猪肉的表面，等纸张全部漫透后取下点火。如果那张纸烧尽，证明猪肉没有被灌水；如果烧不干净，燃烧时还发出“啪啪”声就证明被灌水了。原因在于肉里含有丰富油脂且=可以燃烧，注水则不易燃烧。

如何识别死猪肉

死猪肉是病死或非正常宰杀而死的猪肉，这种猪肉通常不能食用。一般死猪肉都有出血或充血痕迹，颜色发暗，肥肉呈黄色或红色，肌肉无光泽，用手指用力按压，凹部不能立即恢复。更有一些死猪肉，会有囊包虫(石榴籽一般大小水疱状的东西)。用刀切下一片肉，仔细看，如果发现水疱状东西就是囊包虫，这种肉对人体危害很大，不能食用。

如何识别猪瘟病肉

病猪皮肤各处都有大小不一的鲜红色出血点，全身淋巴结呈紫色。个别肉贩常将猪瘟病肉用清水浸泡一夜，第二天上市销售，这种肉外表显得特别白，不见出血点，但将肉切开从断面上看，脂肪、肌肉中的出血点依然明显。

科学储存这样做

1.直接将整块猪肉用保鲜袋包起来，放入冰箱冷冻室冷冻即可。

2.将肉切成肉片，放入塑料盆里，喷上一层料酒放入冰箱的冷藏室，可贮藏一天不变味。

3.将肉切成片，然后将肉片平摊在金属盆中，置冷冻室冻硬，再用塑料薄膜将肉片逐层包裹起来，置冰箱冷冻室贮存，可一个月不变质。

4.将肉切成肉片，在锅内加油煸炒至肉片转色后盛出，待凉后放入冰箱冷藏。

贴心小叮咛

1.猪肉如果烹调得当，照样可以吃得健康。猪肉经长时间炖煮后，肉中的脂肪会减少30%~50%，不饱和脂肪酸的比例增加，而胆固醇含量也有所降低。

2.生猪肉一旦粘上脏东西，用水冲洗不仅油腻，而且不易祛除。如果用温淘米水洗两遍，再用清水冲洗一下，脏东西就容易除去了；也可拿一团和好的面粉，在脏肉上来回滚动，很快就能将脏东西粘走。

3.猪肉不同部位脂肪含量差异较大，肥猪肉中90%为脂肪，排骨肉的脂肪含量为59%，五花肉为35%，后臀尖为31%，猪肘为16%，猪里脊脂肪含量较低约8%左右。可根据个人情况选择合适部位的猪肉食用。

（本文摘自由中国医药科技出版社出版、李宁主编的《安全健康买菜经》）